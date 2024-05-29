https://1prime.ru/20240529/tsb-848636793.html

ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля

ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля - 29.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля

Банк России создаст с 1 июня Службу финансового мониторинга и валютного контроля, одноименный департамент, на базе которого создается служба, будет упразднен с... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:05+0300

2024-05-29T12:05+0300

2024-05-29T12:51+0300

банк россии

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России создаст с 1 июня Службу финансового мониторинга и валютного контроля, одноименный департамент, на базе которого создается служба, будет упразднен с 28 декабря 2024 года, сообщил регулятор. "Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) создается с 1 июня 2024 года на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля", - говорится в сообщении. Как поясняет регулятор, в его структуре централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля. Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля. "Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года", - указывает ЦБ.Структура Службы ФМиВК будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного законодательства на кросс-территориальной основе, сообщает ЦБ.Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в данной сфере будет осуществлять центральный аппарат Службы ФМиВК. Надзор за соблюдением законодательства за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле. В Центре ФМиВК в Нижнем Новгороде будут централизованы функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО независимо от их месторасположения."Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений", - подчеркивает ЦБ.

https://1prime.ru/20240529/stavka-848630700.html

https://1prime.ru/20240524/banki-848482601.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы