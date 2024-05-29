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ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля
ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля - 29.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля
Банк России создаст с 1 июня Службу финансового мониторинга и валютного контроля, одноименный департамент, на базе которого создается служба, будет упразднен с... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:05+0300
2024-05-29T12:05+0300
2024-05-29T12:51+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России создаст с 1 июня Службу финансового мониторинга и валютного контроля, одноименный департамент, на базе которого создается служба, будет упразднен с 28 декабря 2024 года, сообщил регулятор. "Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) создается с 1 июня 2024 года на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля", - говорится в сообщении. Как поясняет регулятор, в его структуре централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля. Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля. "Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года", - указывает ЦБ.Структура Службы ФМиВК будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного законодательства на кросс-территориальной основе, сообщает ЦБ.Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в данной сфере будет осуществлять центральный аппарат Службы ФМиВК. Надзор за соблюдением законодательства за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле. В Центре ФМиВК в Нижнем Новгороде будут централизованы функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО независимо от их месторасположения."Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений", - подчеркивает ЦБ.
https://1prime.ru/20240529/stavka-848630700.html
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россия, финансы
Банк России, РОССИЯ, Финансы
ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля
ЦБ РФ создаст с 1 июня Службу финансового мониторинга и валютного контроля
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России создаст с 1 июня Службу финансового мониторинга и валютного контроля, одноименный департамент, на базе которого создается служба, будет упразднен с 28 декабря 2024 года, сообщил регулятор.
"Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) создается с 1 июня 2024 года на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля", - говорится в сообщении.
Как поясняет регулятор, в его структуре централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля.
Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля.
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"Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года", - указывает ЦБ.
Структура Службы ФМиВК будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного законодательства на кросс-территориальной основе, сообщает ЦБ.
Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в данной сфере будет осуществлять центральный аппарат Службы ФМиВК. Надзор за соблюдением законодательства за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле. В Центре ФМиВК в Нижнем Новгороде будут централизованы функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО независимо от их месторасположения.
"Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений", - подчеркивает ЦБ.
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