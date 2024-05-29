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Рябков оценил участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Рябков оценил участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием
Рябков оценил участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием - 29.05.2024, ПРАЙМ
Рябков оценил участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием
Участие Белоруссии во втором этапе российских учений по применению нестратегических ядерных сил не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:47+0300
2024-05-29T12:26+0300
вооружения
россия
белоруссия
дняо
сергей рябков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Участие Белоруссии во втором этапе российских учений по применению нестратегических ядерных сил не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков."При проведении тренировочных мероприятий с задействованием компонента нестратегических ядерных сил нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия не происходит", — отметил дипломат.Он также подчеркнул, что протоколы проведения учений в России и НАТО различаются, однако последние настроены на активную интеграцию стран в инициативу ядерных миссий Nuclear sharing. В данный момент эта тема снова актуальна, особенно в Восточной Европе, сказал он.ДНЯО был открыт для подписания в 1968 году и вступил в силу 5 марта 1970 года. Согласно положениям договора, государства, не обладающие ядерным оружием, обязуются не производить и не приобретать его, а также не помогать другим государствам в этом процессе. Государства, имеющие ядерные арсеналы, обязуются не способствовать расширению клуба ядерных стран.
https://1prime.ru/20240516/dnyao-848237140.html
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россия, белоруссия, дняо, сергей рябков
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ДНЯО, Сергей Рябков
11:47 29.05.2024 (обновлено: 12:26 29.05.2024)
 
Рябков оценил участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием

Рябков: участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием не нарушает ДНЯО

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИнтервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Участие Белоруссии во втором этапе российских учений по применению нестратегических ядерных сил не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"При проведении тренировочных мероприятий с задействованием компонента нестратегических ядерных сил нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия не происходит", — отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что протоколы проведения учений в России и НАТО различаются, однако последние настроены на активную интеграцию стран в инициативу ядерных миссий Nuclear sharing. В данный момент эта тема снова актуальна, особенно в Восточной Европе, сказал он.
ДНЯО был открыт для подписания в 1968 году и вступил в силу 5 марта 1970 года. Согласно положениям договора, государства, не обладающие ядерным оружием, обязуются не производить и не приобретать его, а также не помогать другим государствам в этом процессе. Государства, имеющие ядерные арсеналы, обязуются не способствовать расширению клуба ядерных стран.
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО
16 мая, 12:54
 
ВооруженияРОССИЯБЕЛОРУССИЯДНЯОСергей Рябков
 
 
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