https://1prime.ru/20240529/ucheniya-848635576.html

Рябков оценил участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием

Рябков оценил участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием - 29.05.2024, ПРАЙМ

Рябков оценил участие Минска в учениях с нестратегическим ядерным оружием

Участие Белоруссии во втором этапе российских учений по применению нестратегических ядерных сил не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:47+0300

2024-05-29T11:47+0300

2024-05-29T12:26+0300

вооружения

россия

белоруссия

дняо

сергей рябков

https://cdnn.1prime.ru/img/80374/72/803747279_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a6d5e3b32031cfa94f091ae0d9298a43.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Участие Белоруссии во втором этапе российских учений по применению нестратегических ядерных сил не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков."При проведении тренировочных мероприятий с задействованием компонента нестратегических ядерных сил нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия не происходит", — отметил дипломат.Он также подчеркнул, что протоколы проведения учений в России и НАТО различаются, однако последние настроены на активную интеграцию стран в инициативу ядерных миссий Nuclear sharing. В данный момент эта тема снова актуальна, особенно в Восточной Европе, сказал он.ДНЯО был открыт для подписания в 1968 году и вступил в силу 5 марта 1970 года. Согласно положениям договора, государства, не обладающие ядерным оружием, обязуются не производить и не приобретать его, а также не помогать другим государствам в этом процессе. Государства, имеющие ядерные арсеналы, обязуются не способствовать расширению клуба ядерных стран.

https://1prime.ru/20240516/dnyao-848237140.html

белоруссия

дняо

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, дняо, сергей рябков