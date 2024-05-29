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В Белоруссии предрекли мировую катастрофу из-за накачки Украины оружием - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии предрекли мировую катастрофу из-за накачки Украины оружием
В Белоруссии предрекли мировую катастрофу из-за накачки Украины оружием - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии предрекли мировую катастрофу из-за накачки Украины оружием
Постоянные поставки вооружений Киеву приведут к мировой катастрофе, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:02+0300
2024-05-29T13:02+0300
вооружения
россия
украина
белоруссия
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МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Постоянные поставки вооружений Киеву приведут к мировой катастрофе, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник."Дальнейшие провокации, подталкивание Украины к военному противостоянию "до последнего украинца" и накачка ее оружием, в том числе дальнобойным, могут привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям", — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.По словам Алейника, украинский народ в таком случае столкнется с еще большими проблемами.Россия также считает, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование конфликта и непосредственно вовлекают в конфликт НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия на Украину являются законными для России. Кремль подчеркнул, что поставки оружия на Украину препятствуют переговорам и имеют исключительно негативный эффект.
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россия, украина, белоруссия
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ
13:02 29.05.2024
 
В Белоруссии предрекли мировую катастрофу из-за накачки Украины оружием

Алейник: накачка Украины оружием может привести к мировой катастрофе

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Постоянные поставки вооружений Киеву приведут к мировой катастрофе, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
"Дальнейшие провокации, подталкивание Украины к военному противостоянию "до последнего украинца" и накачка ее оружием, в том числе дальнобойным, могут привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям", — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.
По словам Алейника, украинский народ в таком случае столкнется с еще большими проблемами.
Россия также считает, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование конфликта и непосредственно вовлекают в конфликт НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия на Украину являются законными для России. Кремль подчеркнул, что поставки оружия на Украину препятствуют переговорам и имеют исключительно негативный эффект.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАБЕЛОРУССИЯ
 
 
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