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В Киеве пожаловались на абсолютное преимущество России по боеприпасам

В Киеве пожаловались на абсолютное преимущество России по боеприпасам - 29.05.2024, ПРАЙМ

В Киеве пожаловались на абсолютное преимущество России по боеприпасам

Вооруженные силы России обладают абсолютным преимуществом перед ВСУ по боеприпасам, ее авиация доминирует. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T16:36+0300

2024-05-29T16:36+0300

2024-05-29T16:36+0300

вооружения

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России обладают абсолютным преимуществом перед ВСУ по боеприпасам, ее авиация доминирует. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.По его словам, сейчас Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. На этом фоне Подоляк призвал разрешить ВСУ наносить удары по российской территории и передать Киеву истребители. "Нам нужно положить конец доминированию российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень сложной", - сказал он.

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