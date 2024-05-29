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В Киеве пожаловались на абсолютное преимущество России по боеприпасам
В Киеве пожаловались на абсолютное преимущество России по боеприпасам - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве пожаловались на абсолютное преимущество России по боеприпасам
Вооруженные силы России обладают абсолютным преимуществом перед ВСУ по боеприпасам, ее авиация доминирует. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:36+0300
2024-05-29T16:36+0300
2024-05-29T16:36+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России обладают абсолютным преимуществом перед ВСУ по боеприпасам, ее авиация доминирует. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.По его словам, сейчас Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. На этом фоне Подоляк призвал разрешить ВСУ наносить удары по российской территории и передать Киеву истребители. "Нам нужно положить конец доминированию российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень сложной", - сказал он.
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россия, украина, сво
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
В Киеве пожаловались на абсолютное преимущество России по боеприпасам
Подоляк сетует на абсолютное преимущество РФ по боеприпасам и на доминирование ее авиации
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России обладают абсолютным преимуществом перед ВСУ по боеприпасам, ее авиация доминирует. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, сейчас Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. На этом фоне Подоляк призвал разрешить ВСУ наносить удары по российской территории и передать Киеву истребители.
"Нам нужно положить конец доминированию российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень сложной", - сказал он.