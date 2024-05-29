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ВТБ начнет основной этап интеграции с "Открытием"

ВТБ начнет основной этап интеграции с "Открытием" - 29.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ начнет основной этап интеграции с "Открытием"

ВТБ начинает основной этап интеграции с банком "Открытие", в рамках которого будет происходить онлайн-переход розничных клиентов, он продлится до конца года,... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:37+0300

2024-05-29T12:37+0300

2024-05-29T12:37+0300

экономика

втб

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ВТБ начинает основной этап интеграции с банком "Открытие", в рамках которого будет происходить онлайн-переход розничных клиентов, он продлится до конца года, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты "Открытия" до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов "Открытия" сохраняются", - сказано в сообщении. Указывается, что онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка "Открытие" до конца 2024 года. "Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе", - уточнили также в пресс-службе. ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активную работу по переводу клиентов "Открытия", в рамках которого была объединена банкоматная сеть, запущена цессия кредитов, а также предложены практически все продукты, сервисы и услуги ВТБ в офисах "Открытия".

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