https://1prime.ru/20240529/zelenskiy-848632789.html

"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского

"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского

Украина долго не продержится в конфликте с Россией, Владимир Зеленский это понимает, пишет газета Telegraph. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T10:40+0300

2024-05-29T10:40+0300

2024-05-29T10:40+0300

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украина долго не продержится в конфликте с Россией, Владимир Зеленский это понимает, пишет газета Telegraph.Издание напоминает, что ранее он призвал принять участие в саммите по Украине в Швейцарии президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина."Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени", - сказано в статье.Как отмечается в газете, внутренняя политическая обстановка волнует западные страны больше, чем Украина. При этом Россия становится только сильнее, подчеркивает издание.

https://1prime.ru/20240529/fiasko-848626436.html

украина

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владимир зеленский, украина