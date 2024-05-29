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"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского
"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского
Украина долго не продержится в конфликте с Россией, Владимир Зеленский это понимает, пишет газета Telegraph. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:40+0300
2024-05-29T10:40+0300
2024-05-29T10:40+0300
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украина долго не продержится в конфликте с Россией, Владимир Зеленский это понимает, пишет газета Telegraph.Издание напоминает, что ранее он призвал принять участие в саммите по Украине в Швейцарии президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина."Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени", - сказано в статье.Как отмечается в газете, внутренняя политическая обстановка волнует западные страны больше, чем Украина. При этом Россия становится только сильнее, подчеркивает издание.
https://1prime.ru/20240529/fiasko-848626436.html
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владимир зеленский, украина
Владимир Зеленский, УКРАИНА
"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского
Telegraph: Зеленский понимает, что у Украины осталось мало времени
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Украина долго не продержится в конфликте с Россией, Владимир Зеленский это понимает, пишет газета Telegraph
.
Издание напоминает, что ранее он призвал принять участие в саммите по Украине в Швейцарии президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени", - сказано в статье.
Как отмечается в газете, внутренняя политическая обстановка волнует западные страны больше, чем Украина. При этом Россия становится только сильнее, подчеркивает издание.
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