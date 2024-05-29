Режим ЧС не для них: кого еще кормит российское зерно
Режим ЧС не для них: кого еще кормит российское зерно - 29.05.2024, ПРАЙМ
Режим ЧС не для них: кого еще кормит российское зерно
Злаковые культуры необходимы человечеству для выживания в прямом смысле этого слова. Это важная составляющая рациона в большинстве стран. Поэтому они являются... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:00+0300
2024-05-29T08:00+0300
2024-05-29T08:00+0300
мнения аналитиков
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цены на зерно
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Злаковые культуры необходимы человечеству для выживания в прямом смысле этого слова. Это важная составляющая рациона в большинстве стран. Поэтому они являются ключевыми позициями мировой торговли. Практически 20% зерновых, производимых в мире, поставляется на экспорт, насыщая мировой продовольственный рынок.Ключевую роль играют отработанные логистические маршруты поставок и специализированные пункты перевалки грузов. Перекраивание транспортных коммуникаций (десятилетиями налаженных маршрутов) из-за санкционного противостояния, цветных революций и военных конфликтов приводит к увеличению стоимости поставляемой продукции.В настоящее время Россия, занимая в общем объеме около 26% мирового товарного рынка зерновых, незаменимый поставщик, который обеспечивает продовольственную безопасность на глобальном уровне. Продукция российских производителей напрямую и/или через посредников поступает в более чем 140 стран. При этом необходимо особо отметить, что каждая третья булка хлеба на африканском континенте производится из зерна, произведенного в нашей стране.Благоприятная погода в апреле способствовала хорошему всходам растений и более раннему пробуждению фруктовых деревьев в Центральном и Приволжском регионах нашей страны. Но из-за майских заморозков в десяти регионах России пострадали посевы на внушительных площадях (более 900 тысяч га) и был введен режим ЧС.Наблюдались потери пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. При этом для сельского населения особо чувствительным является обморожение фруктовых деревьев, так как в нынешнем году им придется закладывать в семейный бюджет дополнительные расходы на приобретение фруктов и ягод в торговых сетях и на рынках.Но глобально потери зерновых для страны несущественны: посевные площади, отведенные под зерновые и зернобобовые культуры в 2023 году, составили более 48 миллионов га. Они важны для конкретных сельхозтоваропроизводителей, которым государство оказывает различного рода поддержку, выделяя невозвратные субсидии, льготные кредиты и иные преференции.Пострадавшие земельные наделы уже перепаханы и пересеяны новыми культурами, которые в ближайшее время дадут всходы. Те регионы, которые заблаговременно ввели режим ЧС, при своевременной фиксации и оформлении необходимых документов могут обратиться за помощью. Возникшие потери урожая без особых усилий компенсируются поставками из других регионов.При необходимости государство может использовать резервы Интервенционного фонда, поэтому полагаю, что населению особо волноваться не стоит. Дефицита продовольствия и связанного с этим фактором кризиса в нашей стране не ожидается.По экспертным данным Международного совета по зерну и Минсельхоза США, экспортный потенциал российских производителей превысит 53 миллиона тонн. Это количество перекроет неурожаи и потери зерновых в третьих странах. При этом необходимо учитывать, что у России огромный переходящий запас зерна - более 36 миллионов тонн на 1 января 2024 года. В Интервенционном фонде находится более 3 миллионов тонн, поэтому мировое сообщество благодаря целенаправленным усилиям руководства России будет обеспеченно качественной и экономически доступной продукцией зерновых культур.Эксперт: Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН
Злаковые культуры необходимы человечеству для выживания в прямом смысле этого слова. Это важная составляющая рациона в большинстве стран. Поэтому они являются ключевыми позициями мировой торговли. Практически 20% зерновых, производимых в мире, поставляется на экспорт, насыщая мировой продовольственный рынок.
Ключевую роль играют отработанные логистические маршруты поставок и специализированные пункты перевалки грузов. Перекраивание транспортных коммуникаций (десятилетиями налаженных маршрутов) из-за санкционного противостояния, цветных революций и военных конфликтов приводит к увеличению стоимости поставляемой продукции.
В настоящее время Россия, занимая в общем объеме около 26% мирового товарного рынка зерновых, незаменимый поставщик, который обеспечивает продовольственную безопасность на глобальном уровне. Продукция российских производителей напрямую и/или через посредников поступает в более чем 140 стран. При этом необходимо особо отметить, что каждая третья булка хлеба на африканском континенте производится из зерна, произведенного в нашей стране.
Благоприятная погода в апреле способствовала хорошему всходам растений и более раннему пробуждению фруктовых деревьев в Центральном и Приволжском регионах нашей страны. Но из-за майских заморозков в десяти регионах России пострадали посевы на внушительных площадях (более 900 тысяч га) и был введен режим ЧС.
Наблюдались потери пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. При этом для сельского населения особо чувствительным является обморожение фруктовых деревьев, так как в нынешнем году им придется закладывать в семейный бюджет дополнительные расходы на приобретение фруктов и ягод в торговых сетях и на рынках.
Но глобально потери зерновых для страны несущественны: посевные площади, отведенные под зерновые и зернобобовые культуры в 2023 году, составили более 48 миллионов га. Они важны для конкретных сельхозтоваропроизводителей, которым государство оказывает различного рода поддержку, выделяя невозвратные субсидии, льготные кредиты и иные преференции.
Пострадавшие земельные наделы уже перепаханы и пересеяны новыми культурами, которые в ближайшее время дадут всходы. Те регионы, которые заблаговременно ввели режим ЧС, при своевременной фиксации и оформлении необходимых документов могут обратиться за помощью. Возникшие потери урожая без особых усилий компенсируются поставками из других регионов.
При необходимости государство может использовать резервы Интервенционного фонда, поэтому полагаю, что населению особо волноваться не стоит. Дефицита продовольствия и связанного с этим фактором кризиса в нашей стране не ожидается.
По экспертным данным Международного совета по зерну и Минсельхоза США, экспортный потенциал российских производителей превысит 53 миллиона тонн. Это количество перекроет неурожаи и потери зерновых в третьих странах. При этом необходимо учитывать, что у России огромный переходящий запас зерна - более 36 миллионов тонн на 1 января 2024 года. В Интервенционном фонде находится более 3 миллионов тонн, поэтому мировое сообщество благодаря целенаправленным усилиям руководства России будет обеспеченно качественной и экономически доступной продукцией зерновых культур.
Эксперт: Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН
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