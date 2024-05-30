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Рейс Петербург-Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Рейс Петербург-Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах - 30.05.2024, ПРАЙМ
Рейс Петербург-Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Пассажирский самолет Airbus A319, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, произвел экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом агентству РИА Новости... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:59+0300
2024-05-30T12:59+0300
2024-05-30T12:59+0300
россия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Airbus A319, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, произвел экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель оперативных служб.Отмечается, что посадка была совершена на фоне возникшей в полете технической проблемы. Кроме того, представитель сообщил, что пострадавших нет. Также, по его словам, на данный момент специалисты проводят технический осмотр самолета, но предварительно видимых повреждений самолет не имеет.
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россия, airbus
Рейс Петербург-Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Airbus рейсом Петербург-Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Airbus A319, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, произвел экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель оперативных служб.
Отмечается, что посадка была совершена на фоне возникшей в полете технической проблемы. Кроме того, представитель сообщил, что пострадавших нет.
Также, по его словам, на данный момент специалисты проводят технический осмотр самолета, но предварительно видимых повреждений самолет не имеет.