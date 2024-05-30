Выбора нет. Рынки "дрожат" перед Банком России - 30.05.2024, ПРАЙМ
Выбора нет. Рынки "дрожат" перед Банком России
В среду торги на рынке акций сопровождались повышенной волатильностью. Тем не менее ближе к завершению основной сессии наметилось некоторое восстановление... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:03+0300
2024-05-30T09:03+0300
2024-05-30T09:03+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В среду торги на рынке акций сопровождались повышенной волатильностью. Тем не менее ближе к завершению основной сессии наметилось некоторое восстановление. Индекс Мосбиржи вырос в итоге на 0,46% до 3318,03 п., индекс РТС, наоборот, просел на 0,60% до 1167,72 п., оттолкнувшись от внутридневных минимумов.В лидерах роста оказались вчера акции Московской биржи (MOEX 245,60 руб., +2,47%), котировки которых уже не первый день обновляют исторические максимумы. Ранее мы отмечали привлекательность акций Мосбиржи, обращая внимание, что высокие процентные ставки благоприятно отразятся на результатах Московской биржи.Между тем перспектива более высоких процентных ставок в течение более длительного периода – одна из причин, провоцирующих повышение рыночной волатильности в последние дни, с одной стороны. С другой, на фоне такой перспективы сохраняется устойчивое давление продавцов на рынке суверенного долга. Отражающий динамику в сегменте ОФЗ индекс RGBI в среду не смог развить восстановление и отступил от внутридневных пиков, завершив сессию вблизи многомесячных минимумов. В итоге доходность ОФЗ закрепилась на уровнях выше 15% на отрезке кривой до пяти лет.Таким образом, участники рынка могут дисконтировать в котировках облигаций перспективу очередного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июне. Опубликованные в среду недельные данные Росстата по инфляции только подтверждают такие опасения: за неделю с 21 по 27 мая индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,10% по сравнению с 0,11% и 0,17% в две предыдущие недели. Годовая инфляция, таким образом, устойчиво держится на уровне немногим выше 8%. Между тем опасения вызывают данные по инфляции без учета волатильных составляющих (цен на плодоовощную продукцию и авиаперелеты), которая на неделе составила 0,18, а с начала года превышает уже 3%.Похоже, что у Банка России может не оказаться иного выбора, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку. Вопрос заключается в том, насколько сильным может оказаться это повышение. В этом контексте давление на рынке ОФЗ, скорее всего, никуда не исчезнет вплоть до заседания регулятора, в то время как на рынке акций может сохраняться повышенная волатильность, а попытки восстановления могут привлекать продавцов.
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В среду торги на рынке акций сопровождались повышенной волатильностью. Тем не менее ближе к завершению основной сессии наметилось некоторое восстановление. Индекс Мосбиржи вырос в итоге на 0,46% до 3318,03 п., индекс РТС, наоборот, просел на 0,60% до 1167,72 п., оттолкнувшись от внутридневных минимумов.
В лидерах роста оказались вчера акции Московской биржи (MOEX 245,60 руб., +2,47%), котировки которых уже не первый день обновляют исторические максимумы. Ранее мы отмечали привлекательность акций Мосбиржи, обращая внимание, что высокие процентные ставки благоприятно отразятся на результатах Московской биржи.
Между тем перспектива более высоких процентных ставок в течение более длительного периода – одна из причин, провоцирующих повышение рыночной волатильности в последние дни, с одной стороны. С другой, на фоне такой перспективы сохраняется устойчивое давление продавцов на рынке суверенного долга. Отражающий динамику в сегменте ОФЗ индекс RGBI в среду не смог развить восстановление и отступил от внутридневных пиков, завершив сессию вблизи многомесячных минимумов. В итоге доходность ОФЗ закрепилась на уровнях выше 15% на отрезке кривой до пяти лет.
Таким образом, участники рынка могут дисконтировать в котировках облигаций перспективу очередного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июне. Опубликованные в среду недельные данные Росстата по инфляции только подтверждают такие опасения: за неделю с 21 по 27 мая индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,10% по сравнению с 0,11% и 0,17% в две предыдущие недели. Годовая инфляция, таким образом, устойчиво держится на уровне немногим выше 8%. Между тем опасения вызывают данные по инфляции без учета волатильных составляющих (цен на плодоовощную продукцию и авиаперелеты), которая на неделе составила 0,18, а с начала года превышает уже 3%.
Похоже, что у Банка России может не оказаться иного выбора, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку. Вопрос заключается в том, насколько сильным может оказаться это повышение. В этом контексте давление на рынке ОФЗ, скорее всего, никуда не исчезнет вплоть до заседания регулятора, в то время как на рынке акций может сохраняться повышенная волатильность, а попытки восстановления могут привлекать продавцов.
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