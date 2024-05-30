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Не все страны ЕС могут позволить себе самостоятельность, заявили в Кремле
Не все страны ЕС могут позволить себе самостоятельность, заявили в Кремле - 30.05.2024, ПРАЙМ
Не все страны ЕС могут позволить себе самостоятельность, заявили в Кремле
Не все страны внутри Европейского союза могут позволить себе проявить самостоятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:34+0300
2024-05-30T13:34+0300
2024-05-30T13:34+0300
ес
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Не все страны внутри Европейского союза могут позволить себе проявить самостоятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В системе отношений ЕС далеко не все страны могут позволить себе известную степень самостоятельности", - сказал он.Официальный представитель Кремля добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно подвергается давлению. По словам Пескова, он внимательно относится к интересам страны, а такая самостоятельность Будапешта Брюсселю не нравится.При этом он сказал, что Москва не намерена судить о последствиях сопротивления санкциям против России для Венгрии.
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ес, дмитрий песков, кремль, венгрия
ЕС, Дмитрий Песков, Кремль, ВЕНГРИЯ
Не все страны ЕС могут позволить себе самостоятельность, заявили в Кремле
Песков: не все страны внутри ЕС могут позволить себе проявлять самостоятельность
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Не все страны внутри Европейского союза могут позволить себе проявить самостоятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В системе отношений ЕС далеко не все страны могут позволить себе известную степень самостоятельности", - сказал он.
Официальный представитель Кремля добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно подвергается давлению. По словам Пескова, он внимательно относится к интересам страны, а такая самостоятельность Будапешта Брюсселю не нравится.
При этом он сказал, что Москва не намерена судить о последствиях сопротивления санкциям против России для Венгрии.
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии