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Не все страны ЕС могут позволить себе самостоятельность, заявили в Кремле

Не все страны ЕС могут позволить себе самостоятельность, заявили в Кремле - 30.05.2024, ПРАЙМ

Не все страны ЕС могут позволить себе самостоятельность, заявили в Кремле

Не все страны внутри Европейского союза могут позволить себе проявить самостоятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T13:34+0300

2024-05-30T13:34+0300

2024-05-30T13:34+0300

ес

дмитрий песков

кремль

венгрия

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Не все страны внутри Европейского союза могут позволить себе проявить самостоятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В системе отношений ЕС далеко не все страны могут позволить себе известную степень самостоятельности", - сказал он.Официальный представитель Кремля добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно подвергается давлению. По словам Пескова, он внимательно относится к интересам страны, а такая самостоятельность Будапешта Брюсселю не нравится.При этом он сказал, что Москва не намерена судить о последствиях сопротивления санкциям против России для Венгрии.

https://1prime.ru/20240529/sanktsii-848639673.html

венгрия

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ес, дмитрий песков, кремль, венгрия