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МЭР сформировало дорожные карты строительства курортов проекта "Пять морей"

МЭР сформировало дорожные карты строительства курортов проекта "Пять морей" - 30.05.2024, ПРАЙМ

МЭР сформировало дорожные карты строительства курортов проекта "Пять морей"

Минэкономразвития РФ вместе с регионами сформировало первичные дорожные карты по реализации курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", по ряду из... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:03+0300

2024-05-30T17:03+0300

2024-05-30T17:03+0300

россия

мэр

туризм

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ вместе с регионами сформировало первичные дорожные карты по реализации курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", по ряду из них уже готовы генпланы, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Организацию работы по реализации проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал" обсудили на заседании подкомиссии под председательством вице-премьера. "По поручению Дмитрия Чернышенко, Минэкономразвития вместе с регионами сформировало первичные дорожные карты реализации каждого проекта, их структура состоит из трех блоков", - сообщили в аппарате вице-премьера. По информации замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, уже подготовлены генплан, проект планировки территории, правила землепользования и застройки по курорту "Каспийский прибрежный кластер", оформлены земельно-имущественные отношения по всем участкам, входящим в проект. "Генплан проекта планировки готов и по "Новой Анапе", по курортам в Калининграде, Иркутске, Бурятии и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге генеральный план уже утвержден", – привели в сообщении слова Вахрукова. Замминистра добавил, что совместно с регионами предстоит определить мероприятия, которые будут профинансированы за счет федерального и регионального бюджета, и объекты, которые будут заложены в планы по развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и другой инфраструктуры. В свою очередь Чернышенко указал, что в рамках нацпроекта по туризму на финансирование морских курортов предусмотрено 103 миллиарда рублей, объем частных инвестиций в их туринфраструктуру составит свыше 1,5 триллиона рублей. "Для эффективного выполнения поручения президента мы должны обеспечить оркестровку всех нацпроектов, государственных и региональных программ, сконцентрировать все имеющиеся ресурсы. Строительство дорог, объектов энергетики и линий электросетей, объекты по утилизации и переработке отходов – все должно двигать проект "Пять морей и озеро Байкал" вперед" – заявил он. В ходе заседания подкомиссии также были даны поручения по формированию проектного офиса для контроля реализации проектов морских курортов. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", включив его в национальный проект по туризму. Об этом сообщалось накануне на сайте Кремля. Этот проект предусматривает создание 10 круглогодичных курортов на побережьях. Его реализация позволит дополнительно увеличить количество турпоездок по России на 10 миллионов в год, а также расширить номерной фонд на 73,5 тысяч.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мэр, туризм