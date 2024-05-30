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В России обещали поддержать действия КНР по защите суверенитета
В России обещали поддержать действия КНР по защите суверенитета - 30.05.2024, ПРАЙМ
В России обещали поддержать действия КНР по защите суверенитета
Россия всегда готова оказать поддержку Китаю в его действиях, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что Соединенные... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:39+0300
2024-05-30T12:39+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия всегда готова оказать поддержку Китаю в его действиях, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что Соединенные Штаты нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".Он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты сейчас продолжают нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, тем самым усиливая давление на Пекин. "Политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов", - сказал дипломат.По его словам, в Москве усматривают "определенные параллели" процессов, происходящих на Тайване, с действиями США по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности для России.Руденко подчеркнул, что позиция Москвы по Тайваню хорошо известна и неизменна. "Мы твердо придерживаемся политики одного Китая и всегда готовы поддержать китайских друзей в их действиях по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и единства страны", - подчеркнул он.
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США, РОССИЯ, КИТАЙ, МИД РФ
В России обещали поддержать действия КНР по защите суверенитета
МИД: Россия поддержит действия КНР по защите территориальной целостности
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия всегда готова оказать поддержку Китаю в его действиях, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что Соединенные Штаты нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты сейчас продолжают нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, тем самым усиливая давление на Пекин. "Политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов", - сказал дипломат.
По его словам, в Москве усматривают "определенные параллели" процессов, происходящих на Тайване, с действиями США по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности для России.
Не как Украине. В США обещали поставить Тайваню новое оружие
Руденко подчеркнул, что позиция Москвы по Тайваню хорошо известна и неизменна. "Мы твердо придерживаемся политики одного Китая и всегда готовы поддержать китайских друзей в их действиях по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и единства страны", - подчеркнул он.