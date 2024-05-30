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Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине

Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине - 30.05.2024, ПРАЙМ

Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине

Нежелание граждан Украине идти на службу в ВСУ спровоцировало сильный рост коррупции, на текущий момент за освобождение от мобилизации местным жителям придется... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T08:20+0300

2024-05-30T08:20+0300

2024-05-30T08:20+0300

украина

коррупция на украине

всу

мобилизация

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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК/ГЕНИЧЕСК, 30 мая - ПРАЙМ. Нежелание граждан Украине идти на службу в ВСУ спровоцировало сильный рост коррупции, на текущий момент за освобождение от мобилизации местным жителям придется заплатить от 10 до 17 тысяч долларовю Об этом агентству РИА Новости рассказали активисты подполья в разных регионах страны. Как сообщили знакомые с ситуацией источники, цена "откупа" от силовиков и сотрудников ТЦК зависит от нескольких факторов, среди которых количество посредников в коррупционной схеме, область, в которой пребывает уклонист, а также расстояние до госграницы. Отмечается, что самые "дорогие" на данный момент взятки в Киеве и его области. "Убрать из базы, если человек стоит на учете в военкомате, стоит от 10 до 17 тысяч долларов в зависимости от количества посредников, так как все тоже боятся работать напрямую. Помощь при пересечении границы, если человека нет в базе, - порядка 10 тысяч долларов. Если есть в базе, то уже рассматривается отдельно в каждом случае (зависит от количества детей, состояния здоровья и т.д). Цены зависят также от конкретной области Украины, от удаления от госграницы и "аппетитов" местных ТЦК", - сообщил источник из Киевской области. Так, как упомянули в подполье, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области после начала действия скандального закона о мобилизации сумма взятки военкому или правоохранителям за временную отсрочку от призыва доходит до 10 тысяч долларов США. Там также отметили, что "откуп" сработает и заплативший гражданин не попадет под новые "облавы".11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

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украина, коррупция на украине, всу, мобилизация