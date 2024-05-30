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Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций
Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций - 30.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций
Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался четырьмя принципами, заявил глава министерства Антон Силуанов на... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T18:16+0300
2024-05-30T18:16+0300
2024-05-30T18:16+0300
экономика
россия
подоходный налог
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался четырьмя принципами, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства. "Изложу принципы, которыми мы руководствовались при разработке налоговых новаций. Основные принципы — это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе — стимулирование инвестиционной активности, третье — распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер. Через налоговые изменения мы тем самым концентрируем ресурсы на самых главных важных задачах. И четвертое — это создание равных условий конкуренции", — сказал Силуанов. Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.Согласно расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России — увеличение ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.
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россия, подоходный налог, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, подоходный налог, Минфин, Антон Силуанов
Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций
Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался четырьмя принципами, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства.
"Изложу принципы, которыми мы руководствовались при разработке налоговых новаций. Основные принципы — это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе — стимулирование инвестиционной активности, третье — распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер. Через налоговые изменения мы тем самым концентрируем ресурсы на самых главных важных задачах. И четвертое — это создание равных условий конкуренции", — сказал Силуанов.
Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.
Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Согласно расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России — увеличение ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.