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Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций
Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций - 30.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций
Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался четырьмя принципами, заявил глава министерства Антон Силуанов на... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T18:16+0300
2024-05-30T18:16+0300
экономика
россия
подоходный налог
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался четырьмя принципами, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства. "Изложу принципы, которыми мы руководствовались при разработке налоговых новаций. Основные принципы — это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе — стимулирование инвестиционной активности, третье — распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер. Через налоговые изменения мы тем самым концентрируем ресурсы на самых главных важных задачах. И четвертое — это создание равных условий конкуренции", — сказал Силуанов. Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.Согласно расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России — увеличение ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.
https://1prime.ru/20240529/minfin-848643052.html
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россия, подоходный налог, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, подоходный налог, Минфин, Антон Силуанов
18:16 30.05.2024
 
Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций

Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался четырьмя принципами, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства.
"Изложу принципы, которыми мы руководствовались при разработке налоговых новаций. Основные принципы — это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе — стимулирование инвестиционной активности, третье — распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер. Через налоговые изменения мы тем самым концентрируем ресурсы на самых главных важных задачах. И четвертое — это создание равных условий конкуренции", — сказал Силуанов.
Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.
Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.
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Согласно расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России — увеличение ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.
 
ЭкономикаРОССИЯподоходный налогМинфинАнтон Силуанов
 
 
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