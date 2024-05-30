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Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций

Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций - 30.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций

Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался четырьмя принципами, заявил глава министерства Антон Силуанов на... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T18:16+0300

2024-05-30T18:16+0300

2024-05-30T18:16+0300

экономика

россия

подоходный налог

минфин

антон силуанов

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался четырьмя принципами, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства. "Изложу принципы, которыми мы руководствовались при разработке налоговых новаций. Основные принципы — это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе — стимулирование инвестиционной активности, третье — распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер. Через налоговые изменения мы тем самым концентрируем ресурсы на самых главных важных задачах. И четвертое — это создание равных условий конкуренции", — сказал Силуанов. Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.Согласно расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России — увеличение ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.

https://1prime.ru/20240529/minfin-848643052.html

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россия, подоходный налог, минфин, антон силуанов