https://1prime.ru/20240530/nato-848663739.html

Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну

Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну - 30.05.2024, ПРАЙМ

Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну

Коллективный Запад обезумел в попытке сохранить свое влияние, а НАТО фактически объявила России войну, говорится в публикации портала infoBRICS. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:09+0300

2024-05-30T10:09+0300

2024-05-30T10:09+0300

политика

россия

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад обезумел в попытке сохранить свое влияние, а НАТО фактически объявила России войну, говорится в публикации портала infoBRICS."НАТО не может выиграть даже обычную войну против евразийского гиганта, поэтому использует киевский режим в качестве прокси. Самый агрессивный в мире "рэкетный картель" полон решимости сыграть с Москвой в "ядерную курицу", — говорится в материале.Особые опасения у НАТО вызывает и тот факт, что Кремль только укрепляется и российский народ все больше объединяется, чтобы противостоять ползучей западной агрессии.Американские высокопоставленные чиновники, включая Майкла Маккола, призывают к прямым нападениям на Россию. Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, призывает начать войну с Китаем за полупроводники и затем перейти на Россию, отметил автор статьи.Поддержку подобным идеям оказывает блок НАТО, в частности генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Тем не менее, ситуация накаляется, и последствия ее могут стать необратимыми, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240529/svo-848658243.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато