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Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну
Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну - 30.05.2024, ПРАЙМ
Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну
Коллективный Запад обезумел в попытке сохранить свое влияние, а НАТО фактически объявила России войну, говорится в публикации портала infoBRICS. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:09+0300
2024-05-30T10:09+0300
политика
россия
нато
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад обезумел в попытке сохранить свое влияние, а НАТО фактически объявила России войну, говорится в публикации портала infoBRICS."НАТО не может выиграть даже обычную войну против евразийского гиганта, поэтому использует киевский режим в качестве прокси. Самый агрессивный в мире "рэкетный картель" полон решимости сыграть с Москвой в "ядерную курицу", — говорится в материале.Особые опасения у НАТО вызывает и тот факт, что Кремль только укрепляется и российский народ все больше объединяется, чтобы противостоять ползучей западной агрессии.Американские высокопоставленные чиновники, включая Майкла Маккола, призывают к прямым нападениям на Россию. Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, призывает начать войну с Китаем за полупроводники и затем перейти на Россию, отметил автор статьи.Поддержку подобным идеям оказывает блок НАТО, в частности генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Тем не менее, ситуация накаляется, и последствия ее могут стать необратимыми, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, нато
Политика, РОССИЯ, НАТО
10:09 30.05.2024
 
Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну

infoBRICS: НАТО объявила России войну, скоординировав атаки ВСУ по ее территории

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад обезумел в попытке сохранить свое влияние, а НАТО фактически объявила России войну, говорится в публикации портала infoBRICS.
"НАТО не может выиграть даже обычную войну против евразийского гиганта, поэтому использует киевский режим в качестве прокси. Самый агрессивный в мире "рэкетный картель" полон решимости сыграть с Москвой в "ядерную курицу", — говорится в материале.
Особые опасения у НАТО вызывает и тот факт, что Кремль только укрепляется и российский народ все больше объединяется, чтобы противостоять ползучей западной агрессии.
Американские высокопоставленные чиновники, включая Майкла Маккола, призывают к прямым нападениям на Россию. Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, призывает начать войну с Китаем за полупроводники и затем перейти на Россию, отметил автор статьи.
Поддержку подобным идеям оказывает блок НАТО, в частности генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Тем не менее, ситуация накаляется, и последствия ее могут стать необратимыми, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
"Путин имеет право". На Западе сделали потрясающее заявление о РФ и НАТО
Вчера, 23:29
 
ПолитикаРОССИЯНАТО
 
 
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