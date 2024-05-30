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Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну
Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну - 30.05.2024, ПРАЙМ
Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну
Коллективный Запад обезумел в попытке сохранить свое влияние, а НАТО фактически объявила России войну, говорится в публикации портала infoBRICS. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:09+0300
2024-05-30T10:09+0300
2024-05-30T10:09+0300
политика
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад обезумел в попытке сохранить свое влияние, а НАТО фактически объявила России войну, говорится в публикации портала infoBRICS."НАТО не может выиграть даже обычную войну против евразийского гиганта, поэтому использует киевский режим в качестве прокси. Самый агрессивный в мире "рэкетный картель" полон решимости сыграть с Москвой в "ядерную курицу", — говорится в материале.Особые опасения у НАТО вызывает и тот факт, что Кремль только укрепляется и российский народ все больше объединяется, чтобы противостоять ползучей западной агрессии.Американские высокопоставленные чиновники, включая Майкла Маккола, призывают к прямым нападениям на Россию. Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, призывает начать войну с Китаем за полупроводники и затем перейти на Россию, отметил автор статьи.Поддержку подобным идеям оказывает блок НАТО, в частности генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Тем не менее, ситуация накаляется, и последствия ее могут стать необратимыми, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, нато
Медленно, но верно сходит с ума. НАТО объявила России войну
infoBRICS: НАТО объявила России войну, скоординировав атаки ВСУ по ее территории
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Коллективный Запад обезумел в попытке сохранить свое влияние, а НАТО фактически объявила России войну, говорится
в публикации портала infoBRICS.
"НАТО не может выиграть даже обычную войну против евразийского гиганта, поэтому использует киевский режим в качестве прокси. Самый агрессивный в мире "рэкетный картель" полон решимости сыграть с Москвой в "ядерную курицу", — говорится в материале.
Особые опасения у НАТО вызывает и тот факт, что Кремль только укрепляется и российский народ все больше объединяется, чтобы противостоять ползучей западной агрессии.
Американские высокопоставленные чиновники, включая Майкла Маккола, призывают к прямым нападениям на Россию. Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, призывает начать войну с Китаем за полупроводники и затем перейти на Россию, отметил автор статьи.
Поддержку подобным идеям оказывает блок НАТО, в частности генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Тем не менее, ситуация накаляется, и последствия ее могут стать необратимыми, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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