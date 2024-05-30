https://1prime.ru/20240530/oruzhie-848681295.html

"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие

"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие

Россия обладает огромным запасом ракет, заявил украинский оператор БПЛА. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T16:22+0300

2024-05-30T16:22+0300

2024-05-30T16:22+0300

вооружения

всу

россия

ракеты

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия обладает огромным запасом ракет, заявил украинский оператор БПЛА.Военный ВСУ побеседовал с немецким журналистом Паулем Ронцхаймером, приехавшим на линию фронта. Соответсвующий репортаж транслировался на канале Welt."Если бы они узнали, что мы здесь, <…> последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы", - сказал оператор беспилотников.Журналист добавил, что условия ведения боевых действий претерпели изменения. Кроме того, отметил он, подразделения операторов БПЛА стали главной целью ВС России.

https://1prime.ru/20240530/ukraina-848678025.html

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всу, россия, ракеты