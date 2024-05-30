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"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие - 30.05.2024, ПРАЙМ
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"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие
"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие
Россия обладает огромным запасом ракет, заявил украинский оператор БПЛА. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:22+0300
2024-05-30T16:22+0300
вооружения
всу
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия обладает огромным запасом ракет, заявил украинский оператор БПЛА.Военный ВСУ побеседовал с немецким журналистом Паулем Ронцхаймером, приехавшим на линию фронта. Соответсвующий репортаж транслировался на канале Welt."Если бы они узнали, что мы здесь, &lt;…&gt; последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы", - сказал оператор беспилотников.Журналист добавил, что условия ведения боевых действий претерпели изменения. Кроме того, отметил он, подразделения операторов БПЛА стали главной целью ВС России.
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всу, россия, ракеты
Вооружения, ВСУ, РОССИЯ, ракеты
16:22 30.05.2024
 
"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие

Welt: в ВСУ жалуются на большое количество ракет у российской армии

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия обладает огромным запасом ракет, заявил украинский оператор БПЛА.
Военный ВСУ побеседовал с немецким журналистом Паулем Ронцхаймером, приехавшим на линию фронта. Соответсвующий репортаж транслировался на канале Welt.
"Если бы они узнали, что мы здесь, <…> последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы", - сказал оператор беспилотников.
Журналист добавил, что условия ведения боевых действий претерпели изменения. Кроме того, отметил он, подразделения операторов БПЛА стали главной целью ВС России.
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