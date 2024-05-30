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"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие
"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие
Россия обладает огромным запасом ракет, заявил украинский оператор БПЛА. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:22+0300
2024-05-30T16:22+0300
2024-05-30T16:22+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия обладает огромным запасом ракет, заявил украинский оператор БПЛА.Военный ВСУ побеседовал с немецким журналистом Паулем Ронцхаймером, приехавшим на линию фронта. Соответсвующий репортаж транслировался на канале Welt."Если бы они узнали, что мы здесь, <…> последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы", - сказал оператор беспилотников.Журналист добавил, что условия ведения боевых действий претерпели изменения. Кроме того, отметил он, подразделения операторов БПЛА стали главной целью ВС России.
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всу, россия, ракеты
Вооружения, ВСУ, РОССИЯ, ракеты
"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие
Welt: в ВСУ жалуются на большое количество ракет у российской армии
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Россия обладает огромным запасом ракет, заявил
украинский оператор БПЛА.
Военный ВСУ побеседовал с немецким журналистом Паулем Ронцхаймером, приехавшим на линию фронта. Соответсвующий репортаж транслировался на канале Welt.
"Если бы они узнали, что мы здесь, <…> последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы", - сказал оператор беспилотников.
Журналист добавил, что условия ведения боевых действий претерпели изменения. Кроме того, отметил он, подразделения операторов БПЛА стали главной целью ВС России.
Киев недоволен перспективой смены управления западной военной помощью