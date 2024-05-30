https://1prime.ru/20240530/pensii-848683808.html
Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1 процента с 1 октября
Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1 процента с 1 октября - 30.05.2024, ПРАЙМ
Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1 процента с 1 октября
Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1 процента с 1 октября 2024 года, заявил глава Минфина Антона Силуанов. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T17:37+0300
2024-05-30T17:37+0300
2024-05-30T17:54+0300
пенсии
минфин
антон силуанов
инфляция
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1 процента с 1 октября 2024 года, заявил глава Минфина Антона Силуанов. "Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий", — сказал Силуанов, выступая на заседании правительства.При этом 1 июня автоматическое повышение пенсионных выплат ожидает две категории россиян. Первая — это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии — 16 269 рублей. Вторая категория, которой следует ждать повышения — работающие пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля.
https://1prime.ru/20240530/pensii-848651068.html
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пенсии, минфин, антон силуанов, инфляция
Пенсии, Минфин, Антон Силуанов, инфляция
Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1 процента с 1 октября
Силуанов: пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1% с 1 октября 2024 г
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1 процента с 1 октября 2024 года, заявил глава Минфина Антона Силуанов.
"Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий", — сказал Силуанов, выступая на заседании правительства.
При этом 1 июня автоматическое повышение пенсионных выплат ожидает две категории россиян. Первая — это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии — 16 269 рублей. Вторая категория, которой следует ждать повышения — работающие пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля.
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне