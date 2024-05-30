https://1prime.ru/20240530/pensii-848683808.html

Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1 процента с 1 октября

Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1 процента с 1 октября - 30.05.2024, ПРАЙМ

Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1 процента с 1 октября

Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1 процента с 1 октября 2024 года, заявил глава Минфина Антона Силуанов. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:37+0300

2024-05-30T17:37+0300

2024-05-30T17:54+0300

пенсии

минфин

антон силуанов

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/59/842505955_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_300d7b345173c5e83361325e5439ee16.jpg

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1 процента с 1 октября 2024 года, заявил глава Минфина Антона Силуанов. "Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий", — сказал Силуанов, выступая на заседании правительства.При этом 1 июня автоматическое повышение пенсионных выплат ожидает две категории россиян. Первая — это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии — 16 269 рублей. Вторая категория, которой следует ждать повышения — работающие пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля.

https://1prime.ru/20240530/pensii-848651068.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, минфин, антон силуанов, инфляция