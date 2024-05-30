https://1prime.ru/20240530/pokushenie-848673688.html

Экс-президент Чехии предупредил о возможных покушениях на политиков

Экс-президент Чехии предупредил о возможных покушениях на политиков - 30.05.2024, ПРАЙМ

Экс-президент Чехии предупредил о возможных покушениях на политиков

Покушение на политика, как произошло с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, может произойти и в Чехии. Об этом заявил бывший президент страны Милош Земан в | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T13:18+0300

2024-05-30T13:18+0300

2024-05-30T13:18+0300

политика

чехия

политик

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Покушение на политика, как произошло с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, может произойти и в Чехии. Об этом заявил бывший президент страны Милош Земан в беседе с изданием Parlamentní listy."Раньше или позже это (покушение на политика), весьма правдоподобно, произойдет. С одной стороны, потому что среди жителей Чехии есть целый ряд сумасшедших, а некоторые даже вооружены огнестрельным оружием", — заметил он.Земан подчеркнул, что с раненым словацким премьер-министром его связывала крепкакя дружба. Он также добавил, что СМИ и политики несут ответственность за атмосферу ненависти в своих странах, что может быть одной из причин покушений.Земан занимал пост главы государства с 2013 по 2018 год и с 2018 года до 2023 года, в настоящее время на пенсии и не занимается политикой.Покушение на премьер-министра Фицо, призывавшего прекратить поставки вооружения Киеву и выступавшего против вступления Украины в НАТО, было совершено 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший успел выстрелить в премьера пять раз, после чего был задержан силовиками.

https://1prime.ru/20240527/ubiystvo-848541082.html

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, политик