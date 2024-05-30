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Экс-президент Чехии предупредил о возможных покушениях на политиков - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Экс-президент Чехии предупредил о возможных покушениях на политиков
Экс-президент Чехии предупредил о возможных покушениях на политиков - 30.05.2024, ПРАЙМ
Экс-президент Чехии предупредил о возможных покушениях на политиков
Покушение на политика, как произошло с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, может произойти и в Чехии. Об этом заявил бывший президент страны Милош Земан в | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:18+0300
2024-05-30T13:18+0300
политика
чехия
политик
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Покушение на политика, как произошло с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, может произойти и в Чехии. Об этом заявил бывший президент страны Милош Земан в беседе с изданием Parlamentní listy."Раньше или позже это (покушение на политика), весьма правдоподобно, произойдет. С одной стороны, потому что среди жителей Чехии есть целый ряд сумасшедших, а некоторые даже вооружены огнестрельным оружием", — заметил он.Земан подчеркнул, что с раненым словацким премьер-министром его связывала крепкакя дружба. Он также добавил, что СМИ и политики несут ответственность за атмосферу ненависти в своих странах, что может быть одной из причин покушений.Земан занимал пост главы государства с 2013 по 2018 год и с 2018 года до 2023 года, в настоящее время на пенсии и не занимается политикой.Покушение на премьер-министра Фицо, призывавшего прекратить поставки вооружения Киеву и выступавшего против вступления Украины в НАТО, было совершено 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший успел выстрелить в премьера пять раз, после чего был задержан силовиками.
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чехия, политик
Политика, ЧЕХИЯ, Политик
13:18 30.05.2024
 
Экс-президент Чехии предупредил о возможных покушениях на политиков

Экс-президент Земан: покушение на политика может случиться и в Чехии

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Покушение на политика, как произошло с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, может произойти и в Чехии. Об этом заявил бывший президент страны Милош Земан в беседе с изданием Parlamentní listy.
"Раньше или позже это (покушение на политика), весьма правдоподобно, произойдет. С одной стороны, потому что среди жителей Чехии есть целый ряд сумасшедших, а некоторые даже вооружены огнестрельным оружием", — заметил он.
Земан подчеркнул, что с раненым словацким премьер-министром его связывала крепкакя дружба. Он также добавил, что СМИ и политики несут ответственность за атмосферу ненависти в своих странах, что может быть одной из причин покушений.
Земан занимал пост главы государства с 2013 по 2018 год и с 2018 года до 2023 года, в настоящее время на пенсии и не занимается политикой.
Покушение на премьер-министра Фицо, призывавшего прекратить поставки вооружения Киеву и выступавшего против вступления Украины в НАТО, было совершено 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший успел выстрелить в премьера пять раз, после чего был задержан силовиками.
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