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На востоке Москвы произошел крупный пожар
На востоке Москвы произошел крупный пожар - 30.05.2024, ПРАЙМ
На востоке Москвы произошел крупный пожар
На востоке Москвы горит производственно-складское здание, площадь пожара достигло 4 тысяч "квадратов", сообщает МЧС РФ. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T07:33+0300
2024-05-30T07:33+0300
2024-05-30T07:33+0300
происшествия
пожар
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. На востоке Москвы горит производственно-складское здание, площадь пожара достигло 4 тысяч "квадратов", сообщает МЧС РФ. Ранее в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38. По прибытии пожарные обнаружили загорание разноуровневого производственно-складского здания. На тот момент площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров"Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания и конструктивные особенности здания", - отмечается в сообщении. К тушению привлекли 40 единиц техники и более 120 человек В ведомстве уточнили, что работу осложняет высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.Вертолет Ка-32 выполнил 15 сливов и сбросил 75 тонн воды. Кроме того, в готовность приведен вертолет Ми-26.Пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.Движение по Мартеновской улице временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Позже в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что движения нет от улицы Полимерная до Перовской улицы. Кроме того, на месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС."Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы", - говорится в сообщении ГАИ.
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пожар, москва, мчс россии
Происшествия, пожар, МОСКВА, МЧС России
На востоке Москвы произошел крупный пожар
На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 4 тыс. кв. метров
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. На востоке Москвы горит производственно-складское здание, площадь пожара достигло 4 тысяч "квадратов", сообщает МЧС РФ.
Ранее в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38. По прибытии пожарные обнаружили загорание разноуровневого производственно-складского здания. На тот момент площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров
"Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания и конструктивные особенности здания", - отмечается в сообщении.
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К тушению привлекли 40 единиц техники и более 120 человек В ведомстве уточнили, что работу осложняет высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.
Вертолет Ка-32 выполнил 15 сливов и сбросил 75 тонн воды. Кроме того, в готовность приведен вертолет Ми-26.
Пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.
Движение по Мартеновской улице временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Позже в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что движения нет от улицы Полимерная до Перовской улицы. Кроме того, на месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС.
"Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы", - говорится в сообщении ГАИ.