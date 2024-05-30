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На востоке Москвы произошел крупный пожар

На востоке Москвы произошел крупный пожар - 30.05.2024, ПРАЙМ

На востоке Москвы произошел крупный пожар

На востоке Москвы горит производственно-складское здание, площадь пожара достигло 4 тысяч "квадратов", сообщает МЧС РФ. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T07:33+0300

2024-05-30T07:33+0300

2024-05-30T07:33+0300

происшествия

пожар

москва

мчс россии

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. На востоке Москвы горит производственно-складское здание, площадь пожара достигло 4 тысяч "квадратов", сообщает МЧС РФ. Ранее в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38. По прибытии пожарные обнаружили загорание разноуровневого производственно-складского здания. На тот момент площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров"Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания и конструктивные особенности здания", - отмечается в сообщении. К тушению привлекли 40 единиц техники и более 120 человек В ведомстве уточнили, что работу осложняет высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.Вертолет Ка-32 выполнил 15 сливов и сбросил 75 тонн воды. Кроме того, в готовность приведен вертолет Ми-26.Пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.Движение по Мартеновской улице временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Позже в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что движения нет от улицы Полимерная до Перовской улицы. Кроме того, на месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС."Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы", - говорится в сообщении ГАИ.

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пожар, москва, мчс россии