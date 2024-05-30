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Путин пообещал приехать на Камчатку
Путин пообещал приехать на Камчатку - 30.05.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал приехать на Камчатку
Президент России Владимир путин обязательно приедет на Камчатку. Об этом он заявил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T14:16+0300
2024-05-30T14:16+0300
2024-05-30T14:16+0300
владимир путин
камчатка
многодетные семьи
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир путин обязательно приедет на Камчатку. Об этом он заявил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".Одна из семей пригласила главу государства посетить регион."Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку (в гости)", - ответил Путин.Российский лидер посещал Камчатский край в 2022 году, встречался с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край". Тогда Путин признался, что влюбился в регион с первого посещения. По его словам, Камчатка - уникальный регион.
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владимир путин, камчатка, многодетные семьи
Владимир Путин, КАМЧАТКА, многодетные семьи
Путин пообещал приехать на Камчатку
Путин пообещал, что обязательно приедет на Камчатку
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир путин обязательно приедет на Камчатку. Об этом он заявил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Одна из семей пригласила главу государства посетить регион.
"Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку (в гости)", - ответил Путин.
Российский лидер посещал Камчатский край в 2022 году, встречался с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край". Тогда Путин признался, что влюбился в регион с первого посещения. По его словам, Камчатка - уникальный регион.