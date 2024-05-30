https://1prime.ru/20240530/sanktsii-848658665.html

Минфин США анонсировал усиление антироссийских санкций

Минфин США анонсировал усиление антироссийских санкций - 30.05.2024, ПРАЙМ

Минфин США анонсировал усиление антироссийских санкций

Белый дом хочет усилить санкционное давление на Москву, пытаясь поставить ограничения в закупках зарубежных компонентов для оборонно-промышленного комплекса,... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T05:29+0300

2024-05-30T05:29+0300

2024-05-30T05:29+0300

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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Белый дом хочет усилить санкционное давление на Москву, пытаясь поставить ограничения в закупках зарубежных компонентов для оборонно-промышленного комплекса, сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью Bloomberg. "Нам необходимо делать больше для того, чтобы санкции останавливали Россию от получения товаров, необходимых для производства вооружений", - отметил он.По его словам, Вашингтон беспокоит наличие у России доступа к зарубежным комплектующим, чиновник обвинил КНР в содействии этому. Адейемо сказал, что обсуждение новых инструментов санкционного давления - одна из задач его визита в Киев. "Фундаментально мы не можем сделать это в одиночку Соединенными Штатами. Нам нужны наши союзники и партнеры", - указал он. Чиновник сказал, что Запад хочет вводить санкции против любой компании и физического лица за поддержку российского военно-промышленного комплекса, однако отказался приводить подробности предстоящих новых ограничений со стороны Запада. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РA несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих государствах Запада не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240528/sanktsii-848596355.html

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сша, санкции против рф, россия, впк