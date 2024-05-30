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"Русские знают". СМИ сообщили, что произойдет в небе над зоной СВО

"Русские знают". СМИ сообщили, что произойдет в небе над зоной СВО - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Русские знают". СМИ сообщили, что произойдет в небе над зоной СВО

Очередной целью российских солдат на Украине станут шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC на Украине. Об этом сообщает | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T12:05+0300

2024-05-30T12:05+0300

2024-05-30T12:33+0300

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военная помощь украине

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Очередной целью российских солдат на Украине станут шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC на Украине. Об этом сообщает обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Самолеты ДРЛО не могут скрываться. По сути, они представляют собой радарные платформы. Когда их радары выключены, то тогда они не выполняют свою задачу. Но работающий радар не просто обнаруживает цели, но и сам становится обнаружимым. Можно с уверенностью сказать, что русские будут знать о каждом взлете шведского самолета", — сообщается в материале аналитика.Кроме того, Экс добавил, что подобная техника не подходит для маневров, что делает ее уязвимой для ракет российских истребителей. По его словам, ВСУ придется либо включать радары в самый последний момент, чтобы попробовать скрыть свое присутствие в воздухе, либо пролетать над западной территорией Украины или вовсе просить Польшу разрешить делать это над ее землями.Ранее France-Presse, ссылаясь на вице-премьера и министра энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш, писало, что Стокгольм намерен выделить самый крупный от страны транш помощи Киеву на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон). Отмечалось, что пакет будет включать в себя который два шведских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".

https://1prime.ru/20240530/shvetsiya-848665073.html

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россия, украина, швеция, военная помощь украине