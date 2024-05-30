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В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах - 30.05.2024, ПРАЙМ
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В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах
В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах - 30.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах
Крымским силовикам удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах, которые готовили пять местных жителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:13+0300
2024-05-30T10:42+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Крымским силовикам удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах, которые готовили пять местных жителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Сообщается, что упомянутые граждане были завербованны военной разведкой Украины. В ведомстве добавили, что один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника. Кроме того, в ФСБ рассказали, что завербованные жители собирали и передавали Украине данные о местах дислокации и передвижениях российских Вооруженных сил, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса и многое другое.Также, по информации ведомства, они собирались совершить террористические акты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов. Отмечается, что в отношении арестованных заведены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и по части третьей статьи 222 УК РФ.
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россия, крым, фсб
РОССИЯ, КРЫМ, ФСБ
10:13 30.05.2024 (обновлено: 10:42 30.05.2024)
 
В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах

ФСБ предотвратила теракты на ж/д объектах в Крыму, которые готовил Киев

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Крымским силовикам удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах, которые готовили пять местных жителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Сообщается, что упомянутые граждане были завербованны военной разведкой Украины. В ведомстве добавили, что один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника.
Кроме того, в ФСБ рассказали, что завербованные жители собирали и передавали Украине данные о местах дислокации и передвижениях российских Вооруженных сил, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса и многое другое.
Также, по информации ведомства, они собирались совершить террористические акты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов.
Отмечается, что в отношении арестованных заведены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и по части третьей статьи 222 УК РФ.
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