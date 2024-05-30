https://1prime.ru/20240530/terakty-848663974.html

В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах

В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах - 30.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах

Крымским силовикам удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах, которые готовили пять местных жителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:13+0300

2024-05-30T10:13+0300

2024-05-30T10:42+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Крымским силовикам удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах, которые готовили пять местных жителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Сообщается, что упомянутые граждане были завербованны военной разведкой Украины. В ведомстве добавили, что один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника. Кроме того, в ФСБ рассказали, что завербованные жители собирали и передавали Украине данные о местах дислокации и передвижениях российских Вооруженных сил, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса и многое другое.Также, по информации ведомства, они собирались совершить террористические акты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов. Отмечается, что в отношении арестованных заведены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и по части третьей статьи 222 УК РФ.

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