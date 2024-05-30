https://1prime.ru/20240530/terakty-848663974.html
В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах
В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах - 30.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах
Крымским силовикам удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах, которые готовили пять местных жителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:13+0300
2024-05-30T10:13+0300
2024-05-30T10:42+0300
россия
крым
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_0:53:1628:969_1920x0_80_0_0_f8dcb173013c6bfdf3c80c7678055fde.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Крымским силовикам удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах, которые готовили пять местных жителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Сообщается, что упомянутые граждане были завербованны военной разведкой Украины. В ведомстве добавили, что один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника. Кроме того, в ФСБ рассказали, что завербованные жители собирали и передавали Украине данные о местах дислокации и передвижениях российских Вооруженных сил, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса и многое другое.Также, по информации ведомства, они собирались совершить террористические акты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов. Отмечается, что в отношении арестованных заведены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и по части третьей статьи 222 УК РФ.
https://1prime.ru/20240528/granitsa-848597801.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_134:0:1495:1021_1920x0_80_0_0_abcc5f668304d9611dd87fd3764e253b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, фсб
В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах
ФСБ предотвратила теракты на ж/д объектах в Крыму, которые готовил Киев
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Крымским силовикам удалось предотвратить серию терактов на железнодорожных объектах, которые готовили пять местных жителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Сообщается, что упомянутые граждане были завербованны военной разведкой Украины. В ведомстве добавили, что один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника.
Кроме того, в ФСБ рассказали, что завербованные жители собирали и передавали Украине данные о местах дислокации и передвижениях российских Вооруженных сил, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса и многое другое.
Также, по информации ведомства, они собирались совершить террористические акты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов.
Отмечается, что в отношении арестованных заведены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и по части третьей статьи 222 УК РФ.
В ФСБ рассказали, зачем Хельсинки нужен "миграционный кризис"