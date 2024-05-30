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СВР сообщила о планах Госдепа пугать Швецию и Финляндию "угрозой" от России
СВР сообщила о планах Госдепа пугать Швецию и Финляндию "угрозой" от России - 30.05.2024, ПРАЙМ
СВР сообщила о планах Госдепа пугать Швецию и Финляндию "угрозой" от России
Госдепартамент Соединенных Штатов хочет разместить короткометражные ролики, предназначенные для населения Швеции и Финляндии, в попытке показать якобы... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:39+0300
2024-05-30T10:39+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Госдепартамент Соединенных Штатов хочет разместить короткометражные ролики, предназначенные для населения Швеции и Финляндии, в попытке показать якобы "серьезность российской угрозы", заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что многочисленные факты свидетельствуют об окончательном превращении Госдепартамента США, охваченного оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор", - отмечается в сообщении. Ведомство добавляет, что "под патронажем" Госдепа в популярных социальных сетях и мессенджерах планируется в ближайшее время опубликовать серию короткометражных роликов с целью показать "серьезность российской угрозы". "Целевая аудитория проекта – население Швеции и Финляндии, которому необходимо вдолбить "вселенский страх" перед надуманными Вашингтоном "территориальными аппетитами" Москвы", - указали в Службе внешней разведки.При этом, как отмечает СВР, Госдеп США пытается настроить мировую общественность против России, не стесняясь выставлять себя посмешищем."Используемые американцами методы влияния настолько топорны, что видны невооруженным глазом. Они являются следствием неспособности США объективно воспринимать существующую реальность, пребывая в своих мифах о русофобских страхах", - подчеркивается в сообщении.Вашингтон рассчитывает на панику среди жителей Швеции и Финляндии наподобие времен "маккартизма" в США, отметили в СВР."В этих условиях остается только ждать, когда "добропорядочные" политики бывших псевдонейтральных стран начнут выбрасываться из окон с криками "Русские идут, русские идут! Они везде!", как это сделал министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Форрестол в 1949 году", - указывается в сообщении.
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США, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
СВР сообщила о планах Госдепа пугать Швецию и Финляндию "угрозой" от России
СВР: Госдеп хочет пугать шведов и финнов роликами про "угрозу" от России
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Госдепартамент Соединенных Штатов хочет разместить короткометражные ролики, предназначенные для населения Швеции и Финляндии, в попытке показать якобы "серьезность российской угрозы", заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что многочисленные факты свидетельствуют об окончательном превращении Госдепартамента США, охваченного оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор", - отмечается в сообщении.
Ведомство добавляет, что "под патронажем" Госдепа в популярных социальных сетях и мессенджерах планируется в ближайшее время опубликовать серию короткометражных роликов с целью показать "серьезность российской угрозы".
"Большие проблемы". США не могут справиться с оружием будущего
"Целевая аудитория проекта – население Швеции и Финляндии, которому необходимо вдолбить "вселенский страх" перед надуманными Вашингтоном "территориальными аппетитами" Москвы", - указали в Службе внешней разведки.
При этом, как отмечает СВР, Госдеп США пытается настроить мировую общественность против России, не стесняясь выставлять себя посмешищем.
"Используемые американцами методы влияния настолько топорны, что видны невооруженным глазом. Они являются следствием неспособности США объективно воспринимать существующую реальность, пребывая в своих мифах о русофобских страхах", - подчеркивается в сообщении.
Вашингтон рассчитывает на панику среди жителей Швеции и Финляндии наподобие времен "маккартизма" в США, отметили в СВР.
"В этих условиях остается только ждать, когда "добропорядочные" политики бывших псевдонейтральных стран начнут выбрасываться из окон с криками "Русские идут, русские идут! Они везде!", как это сделал министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Форрестол в 1949 году", - указывается в сообщении.