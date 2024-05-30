https://1prime.ru/20240530/ugroza-848664695.html

СВР сообщила о планах Госдепа пугать Швецию и Финляндию "угрозой" от России

СВР сообщила о планах Госдепа пугать Швецию и Финляндию "угрозой" от России - 30.05.2024, ПРАЙМ

СВР сообщила о планах Госдепа пугать Швецию и Финляндию "угрозой" от России

Госдепартамент Соединенных Штатов хочет разместить короткометражные ролики, предназначенные для населения Швеции и Финляндии, в попытке показать якобы... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:39+0300

2024-05-30T10:39+0300

2024-05-30T10:44+0300

сша

россия

швеция

финляндия

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Госдепартамент Соединенных Штатов хочет разместить короткометражные ролики, предназначенные для населения Швеции и Финляндии, в попытке показать якобы "серьезность российской угрозы", заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что многочисленные факты свидетельствуют об окончательном превращении Госдепартамента США, охваченного оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор", - отмечается в сообщении. Ведомство добавляет, что "под патронажем" Госдепа в популярных социальных сетях и мессенджерах планируется в ближайшее время опубликовать серию короткометражных роликов с целью показать "серьезность российской угрозы". "Целевая аудитория проекта – население Швеции и Финляндии, которому необходимо вдолбить "вселенский страх" перед надуманными Вашингтоном "территориальными аппетитами" Москвы", - указали в Службе внешней разведки.При этом, как отмечает СВР, Госдеп США пытается настроить мировую общественность против России, не стесняясь выставлять себя посмешищем."Используемые американцами методы влияния настолько топорны, что видны невооруженным глазом. Они являются следствием неспособности США объективно воспринимать существующую реальность, пребывая в своих мифах о русофобских страхах", - подчеркивается в сообщении.Вашингтон рассчитывает на панику среди жителей Швеции и Финляндии наподобие времен "маккартизма" в США, отметили в СВР."В этих условиях остается только ждать, когда "добропорядочные" политики бывших псевдонейтральных стран начнут выбрасываться из окон с криками "Русские идут, русские идут! Они везде!", как это сделал министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Форрестол в 1949 году", - указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20240530/vooruzheniya-848663449.html

сша

швеция

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, швеция, финляндия