https://1prime.ru/20240530/ukraina-848660835.html
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине - 30.05.2024, ПРАЙМ
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине
Теоретически возможность "ускорить" политическое разрешение украинского кризиса есть, но для этого западные страны должны прекратить снабжать Киев вооружением,... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T08:32+0300
2024-05-30T08:32+0300
2024-05-30T08:57+0300
россия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Теоретически возможность "ускорить" политическое разрешение украинского кризиса есть, но для этого западные страны должны прекратить снабжать Киев вооружением, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров."Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование", - заявил глава российского дипломатического ведомства.Кроме того, он отметил, что с учетом правления "партии войны" в Киеве трудно себе представить мирные переговоры. По его словам, эта партия стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией "на поле боя".Лавров упомянул, что с 30 сентября 2022 года на Украине на законодательном уровне действует запрет на переговоры с Россией, хотя Москва неоднократно заявляла о своей открытости к мирному разрешению конфликта. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240530/lavrov-848659736.html
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россия, сергей лавров, украина
РОССИЯ, Сергей Лавров, УКРАИНА
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине
Лавров: для ускорения урегулирования на Украине нужно прекратить поставки оружия
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Теоретически возможность "ускорить" политическое разрешение украинского кризиса есть, но для этого западные страны должны прекратить снабжать Киев вооружением, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование", - заявил глава российского дипломатического ведомства.
Кроме того, он отметил, что с учетом правления "партии войны" в Киеве трудно себе представить мирные переговоры. По его словам, эта партия стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией "на поле боя".
Лавров упомянул, что с 30 сентября 2022 года на Украине на законодательном уровне действует запрет на переговоры с Россией, хотя Москва неоднократно заявляла о своей открытости к мирному разрешению конфликта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.
Лавров высказался о поставках Киеву самолетов F-16