https://1prime.ru/20240530/ukraina-848682762.html
"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России
"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России
Владимир Зеленский с помощью своих призывов сбивать истребителями российские ракеты намерен вовлечь Польшу в украинский конфликт. Об этом рассказал экс-замглавы | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T17:07+0300
2024-05-30T17:07+0300
2024-05-30T17:07+0300
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский с помощью своих призывов сбивать истребителями российские ракеты намерен вовлечь Польшу в украинский конфликт. Об этом рассказал экс-замглавы Минобороны страны Ромуальд Шереметьев в интервью изданию Do Rzeczy."Это, несомненно, попытка втянуть Польшу в военные действия. В этом и заключается интерес Украины, они хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов это не самый разумный вариант", — указал бывший заместитель министра.Ранее украинский лидер рассказал газете The New York Times, что Североатлантический альянс должен сбивать самолеты и ракеты российских Вооруженных сил над территорией Украины. При этом генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг рассказал изданию The Economist, он он против подобной идеи, добавив, что НАТО не желает быть стороной конфликта.30 мая издание Politico со ссылкой на источник писало, что администрация главы Белого дома Джо Байдена рассматривает возможность разрешения Украине использовать поставляемое США оружие для ударов по российской территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, польша, украина
"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России
Экс-замминистра обороны Польши: Зеленский хочет втянуть Варшаву в конфликт
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский с помощью своих призывов сбивать истребителями российские ракеты намерен вовлечь Польшу в украинский конфликт. Об этом рассказал экс-замглавы Минобороны страны Ромуальд Шереметьев в интервью
изданию Do Rzeczy.
"Это, несомненно, попытка втянуть Польшу в военные действия. В этом и заключается интерес Украины, они хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов это не самый разумный вариант", — указал бывший заместитель министра.
Ранее украинский лидер рассказал газете The New York Times, что Североатлантический альянс должен сбивать самолеты и ракеты российских Вооруженных сил над территорией Украины. При этом генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг рассказал изданию The Economist, он он против подобной идеи, добавив, что НАТО не желает быть стороной конфликта.
30 мая издание Politico со ссылкой на источник писало, что администрация главы Белого дома Джо Байдена рассматривает возможность разрешения Украине использовать поставляемое США оружие для ударов по российской территории.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России