"Это последний шанс". В США раскрыли план Украины по России

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Единственная возможность для Киева удержаться на плаву заключается в вовлечении НАТО в украинский конфликт. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала Through the eyes of разведчик Вооруженных сил США в отставке Скотт Риттер."Украина отчаянно пытается спровоцировать эскалацию конфликта, чтобы Россия отреагировала слишком резко и нанесла удар по стране НАТО. Это бы втянуло альянс в военные действия. Ведь это единственный шанс для Украины. Они не думают о последствиях, потому что это государство находится на грани уничтожения", — заявил экспер.Аналитик также отметил, что Киев не ждет одобрения Запада для совершения каких-либо опасных и непредсказуемых действий, потому что, по мнению украинского руководства, разжигание войны и распространение боестолкновений на другие страны пойдет ему только на пользу.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Украина "имеет право атаковать военные цели на территории России". По его словам, "некоторые союзники" сняли с Киева касающиеся этого запреты.

