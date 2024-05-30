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СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино - 30.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино
СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино - 30.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино
Иностранные вина стоимостью до 500 рублей пропадают с полок магазинов, сообщила в интервью РБК глава X5 Group Екатерина Лобачева. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:18+0300
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россия
вино
ритейл
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Иностранные вина стоимостью до 500 рублей пропадают с полок магазинов, сообщила в интервью РБК глава X5 Group Екатерина Лобачева.По словам эксперта, в России растет продажа отечественных вин в результате повышения ввозных пошлин на импортное вино. Правительство России приняло это решение в ответ на западные санкции. Так, ставка ввозных пошлин выросла с 12,5 до 20 процентов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Российское виноделие переживает большой качественный рост — как в количестве новых производств и наименований, так и в качестве вин", — отметила Лобачева.Тем не менее, в результате увеличения пошлин, продажи вин из Европы и США выросли только в стоимостном выражении, но не в натуральном. Продажи итальянских и французских вин снизились, в то время как вина из Грузии, Испании, Португалии и Германии показали резкий рост, связанный с их низкой ценой.Местным производителям удалось занять нишу вин стоимостью до 500 рублей. Кроме того, с мая 2024 года на импортное вино также значительно повысятся акцизы, что приведет к еще большим изменениям на рынке.Однако, российские производители уверены, что они готовы к этим изменениям и смогут обеспечить плавный переход, чтобы избежать резкого роста цен на вино, заключила Лобачева.
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россия, вино, ритейл
РОССИЯ, вино, ритейл
11:18 30.05.2024 (обновлено: 11:19 30.05.2024)
 
СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино

РБК: президент Х5 Group рассказала об исчезновении дешевого европейского вина

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Иностранные вина стоимостью до 500 рублей пропадают с полок магазинов, сообщила в интервью РБК глава X5 Group Екатерина Лобачева.
По словам эксперта, в России растет продажа отечественных вин в результате повышения ввозных пошлин на импортное вино. Правительство России приняло это решение в ответ на западные санкции. Так, ставка ввозных пошлин выросла с 12,5 до 20 процентов.
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"Российское виноделие переживает большой качественный рост — как в количестве новых производств и наименований, так и в качестве вин", — отметила Лобачева.
Тем не менее, в результате увеличения пошлин, продажи вин из Европы и США выросли только в стоимостном выражении, но не в натуральном. Продажи итальянских и французских вин снизились, в то время как вина из Грузии, Испании, Португалии и Германии показали резкий рост, связанный с их низкой ценой.
Местным производителям удалось занять нишу вин стоимостью до 500 рублей. Кроме того, с мая 2024 года на импортное вино также значительно повысятся акцизы, что приведет к еще большим изменениям на рынке.
Однако, российские производители уверены, что они готовы к этим изменениям и смогут обеспечить плавный переход, чтобы избежать резкого роста цен на вино, заключила Лобачева.
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
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