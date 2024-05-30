https://1prime.ru/20240530/vino-848666385.html

СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино

СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино - 30.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: из российских магазинов исчезает дешевое европейское вино

Иностранные вина стоимостью до 500 рублей пропадают с полок магазинов, сообщила в интервью РБК глава X5 Group Екатерина Лобачева. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:18+0300

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россия

вино

ритейл

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Иностранные вина стоимостью до 500 рублей пропадают с полок магазинов, сообщила в интервью РБК глава X5 Group Екатерина Лобачева.По словам эксперта, в России растет продажа отечественных вин в результате повышения ввозных пошлин на импортное вино. Правительство России приняло это решение в ответ на западные санкции. Так, ставка ввозных пошлин выросла с 12,5 до 20 процентов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Российское виноделие переживает большой качественный рост — как в количестве новых производств и наименований, так и в качестве вин", — отметила Лобачева.Тем не менее, в результате увеличения пошлин, продажи вин из Европы и США выросли только в стоимостном выражении, но не в натуральном. Продажи итальянских и французских вин снизились, в то время как вина из Грузии, Испании, Португалии и Германии показали резкий рост, связанный с их низкой ценой.Местным производителям удалось занять нишу вин стоимостью до 500 рублей. Кроме того, с мая 2024 года на импортное вино также значительно повысятся акцизы, что приведет к еще большим изменениям на рынке.Однако, российские производители уверены, что они готовы к этим изменениям и смогут обеспечить плавный переход, чтобы избежать резкого роста цен на вино, заключила Лобачева.

https://1prime.ru/20240529/vino-848641621.html

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россия, вино, ритейл