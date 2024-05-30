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Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк

Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк - 30.05.2024, ПРАЙМ

Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, следует из сообщений, опубликованных в социальных сетях. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T09:24+0300

2024-05-30T09:24+0300

2024-05-30T09:24+0300

россия

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, следует из сообщений, опубликованных в социальных сетях."Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", — сказано в сообщении.Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в городе Астрахань. Училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, затем поступила в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Николаевича Леонтьева. Первый фильм с участием Заворотнюк вышел в 1991 году. Однако широкую известность актрисе принес принес сериал "Моя прекрасная няня" (2004 года), где она исполнила главную роль. В 2019 году семья Заворотнюк заявила, что актриса проходила курс лечения. В 2020 году врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга.

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