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Отскок индекса захлебнулся - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Отскок индекса захлебнулся
Отскок индекса захлебнулся - 31.05.2024, ПРАЙМ
Отскок индекса захлебнулся
Индекс Мосбиржи последние дни пытался стабилизироваться на 3300 п. и даже делал попытку восстановления к 3350 п. Но вчера прокатилась новая волна распродаж, на... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:20+0300
2024-05-31T10:20+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
рынки
?1717140004
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи последние дни пытался стабилизироваться на 3300 п. и даже делал попытку восстановления к 3350 п. Но вчера прокатилась новая волна распродаж, на вечерке индекс прокалывал уже 3250 п. Потери рынка с недавнего двухлетнего пика достигали 8%. По масштабам и темпу снижения — это рекордная коррекция за последний год.Волатильность остается высокой, эмоции зашкаливают, ряд акций обновляют многолетние минимумы, и технически дно искать сложно. Но в бенчмарке есть значимая область поддержки 3230–3200 п., это еще около 1,5% вниз от вчерашнего минимума. Тем не менее таргет роста на 2024 г. по индексу МосБиржи на 3650 п. не снимается, а акции с такими большими скидками предполагают расширенный долгосрочный инвестиционный потенциал.Сильнее рынка вчера были акции Аэрофлота, потери лишь 0,3%, что на общем фоне тотальных распродаж выглядит чисто символически. Отчетность выходит выше ожиданий, после нескольких лет убытков корпорация наконец-то получила чистую прибыль. Если и дальше акции будут такими устойчивыми, то в момент восстановления широкого рынка акций они могут показать опережающую динамику вверх, и планка на круглых 60 руб. покорится.Слабее рынка оказались бумаги холдинга АФК Система. Ранее там было ралли, но сейчас резкое дневное падение на 7%. Идеи с IPO дочек корпорации отыграны, а высокая ставка ЦБ давит на закредитованные бизнесы в составе корпоративного центра. За считанные дни с пика уже -20%, поддержка видится в области 23 руб. с идеей под отскок.А рубль отошел от своих январских максимумов, доллар превысил 90. Но это ожидаемо. Ранее от 88+ делали оценку на коррекцию перепроданных инвалют, и доллар ждали на круглых 90. Отработано. Сильно выше текущих, а особенно девальвацию, не ждем — факторы внутреннего валютного контроля по-прежнему будут сдерживать волатильность рубля.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Рынки
10:20 31.05.2024
 

Отскок индекса захлебнулся

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи последние дни пытался стабилизироваться на 3300 п. и даже делал попытку восстановления к 3350 п. Но вчера прокатилась новая волна распродаж, на вечерке индекс прокалывал уже 3250 п. Потери рынка с недавнего двухлетнего пика достигали 8%. По масштабам и темпу снижения — это рекордная коррекция за последний год.
Волатильность остается высокой, эмоции зашкаливают, ряд акций обновляют многолетние минимумы, и технически дно искать сложно. Но в бенчмарке есть значимая область поддержки 3230–3200 п., это еще около 1,5% вниз от вчерашнего минимума. Тем не менее таргет роста на 2024 г. по индексу МосБиржи на 3650 п. не снимается, а акции с такими большими скидками предполагают расширенный долгосрочный инвестиционный потенциал.
Сильнее рынка вчера были акции Аэрофлота, потери лишь 0,3%, что на общем фоне тотальных распродаж выглядит чисто символически. Отчетность выходит выше ожиданий, после нескольких лет убытков корпорация наконец-то получила чистую прибыль. Если и дальше акции будут такими устойчивыми, то в момент восстановления широкого рынка акций они могут показать опережающую динамику вверх, и планка на круглых 60 руб. покорится.
Слабее рынка оказались бумаги холдинга АФК Система. Ранее там было ралли, но сейчас резкое дневное падение на 7%. Идеи с IPO дочек корпорации отыграны, а высокая ставка ЦБ давит на закредитованные бизнесы в составе корпоративного центра. За считанные дни с пика уже -20%, поддержка видится в области 23 руб. с идеей под отскок.
А рубль отошел от своих январских максимумов, доллар превысил 90. Но это ожидаемо. Ранее от 88+ делали оценку на коррекцию перепроданных инвалют, и доллар ждали на круглых 90. Отработано. Сильно выше текущих, а особенно девальвацию, не ждем — факторы внутреннего валютного контроля по-прежнему будут сдерживать волатильность рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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