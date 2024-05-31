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РБК: эксперты оценили последствия изменения налоговой системы - 31.05.2024, ПРАЙМ
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РБК: эксперты оценили последствия изменения налоговой системы
РБК: эксперты оценили последствия изменения налоговой системы - 31.05.2024, ПРАЙМ
РБК: эксперты оценили последствия изменения налоговой системы
К потенциальным последствиям изменения налоговой системы в России с 2025 года относятся рост нормы потребления, снижение инфляции и некоторое замедление темпов... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:40+0300
2024-05-31T11:03+0300
россия
минфин
налоговая система
налоги
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. К потенциальным последствиям изменения налоговой системы в России с 2025 года относятся рост нормы потребления, снижение инфляции и некоторое замедление темпов экономического роста, однако в данном случае многое будет зависеть от направления госрасходов. Об этом РБК рассказали опрошенные изданием экономисты.Так, по словам собеседников издания, эффект от поправок в налоговую систему будет определяться направлениями трат поступивших допдоходов и деталями федерального инвестиционного вычета для предприятий.Как отметил главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин, рост налогов приведет к перераспределению государственного бюджета в эквиваленте около 1,4 процента ВВП в год. Однако, по его словам, если власти параллельно увеличат государственные расходы на пропорциональную сумму, то это приведет к замедлению экономики.В свою очередь, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Надежда Голубенцева ответила на вопрос о потенциальном росте цен на фоне увеличения налогов. Так, она отметила, что в современных условиях ограниченности спроса, ресурсов и высокой конкурентности компаниям будет невыгодно компенсировать налоги уввеличением цен. По ее словам, если они попытаются это сделать, это будет "игра с нулевой суммой".Как отметила еще один собеседник издания, экономист "Тинькофф Инвестиций" Софья Донец, главным объектом изменения налоговой системы станет корпоративный сектор, так как предполагается, что только от него повышение налога на прибыль в 2025 году обеспечит бюджету 1,6 триллиона рублей допдоходов.Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15% — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.30 мая сообщалось, что Правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России.
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россия, минфин, налоговая система, прогрессивная шкала ндфл
РОССИЯ, Минфин, налоговая система, Налоги, прогрессивная шкала НДФЛ
10:40 31.05.2024 (обновлено: 11:03 31.05.2024)
 
РБК: эксперты оценили последствия изменения налоговой системы

РБК: эксперты оценили экономические последствия изменения налоговой системы

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. К потенциальным последствиям изменения налоговой системы в России с 2025 года относятся рост нормы потребления, снижение инфляции и некоторое замедление темпов экономического роста, однако в данном случае многое будет зависеть от направления госрасходов. Об этом РБК рассказали опрошенные изданием экономисты.
Так, по словам собеседников издания, эффект от поправок в налоговую систему будет определяться направлениями трат поступивших допдоходов и деталями федерального инвестиционного вычета для предприятий.
Как отметил главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин, рост налогов приведет к перераспределению государственного бюджета в эквиваленте около 1,4 процента ВВП в год. Однако, по его словам, если власти параллельно увеличат государственные расходы на пропорциональную сумму, то это приведет к замедлению экономики.
Человек за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
29 мая, 13:52
В свою очередь, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Надежда Голубенцева ответила на вопрос о потенциальном росте цен на фоне увеличения налогов. Так, она отметила, что в современных условиях ограниченности спроса, ресурсов и высокой конкурентности компаниям будет невыгодно компенсировать налоги уввеличением цен. По ее словам, если они попытаются это сделать, это будет "игра с нулевой суммой".
Как отметила еще один собеседник издания, экономист "Тинькофф Инвестиций" Софья Донец, главным объектом изменения налоговой системы станет корпоративный сектор, так как предполагается, что только от него повышение налога на прибыль в 2025 году обеспечит бюджету 1,6 триллиона рублей допдоходов.
Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.
Минфин предложил сохранить базовую ставку налога в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15% — на доход в пять миллионов в год, 18% — до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20%, выше 50 миллионов — 22%.
30 мая сообщалось, что Правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России.
 
НалогиРОССИЯМинфинналоговая системапрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
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