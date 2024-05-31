https://1prime.ru/20240531/po-848707455.html

Минкультуры переходит на российское программное обеспечение

Минкультуры переходит на российское программное обеспечение - 31.05.2024, ПРАЙМ

Минкультуры переходит на российское программное обеспечение

Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:46+0300

2024-05-31T13:46+0300

2024-05-31T13:46+0300

минкультуры

программное обеспечение

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/37/780473791_0:41:1500:885_1920x0_80_0_0_1cf08715310983c3414521d6c6fd3b99.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства, сообщили в его пресс-службе."Минкультуры России переходит на российское программное обеспечение. В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры России переводит свой центральный аппарат на ОС Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro от "Группы Астра", - говорится в сообщении.Отмечается, что первые лицензии были закуплены уже в 2023 году, а к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства.Заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Алексей Наймушин отметил, что современные технологии играют значимую роль в сохранении культурного наследия для будущих поколений."Нам важно уже к концу этого года обеспечить качественный переход с привычных многим зарубежных решений на российские аналоги, чтобы избежать санкционных рисков и минимизировать расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, расширенным услугам технической поддержки, обучению и комплексному ИТ-сопровождению", – сказал Наймушин, слова которого цитирует пресс-служба.По словам директора по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра" Андрея Климова, на всех этапах цифровизации ведомства, согласно рассчитанной до 2030 года программе, специалисты Минкультуры будут всесторонне поддерживать переход отрасли на импортонезависимые решения: делиться наработанной за несколько лет экспертизой с ИТ-персоналом, помогать наращивать компетенции в области применения отечественных технологий и обучать пользователей."Конечно, мы намерены напрямую взаимодействовать как с самим министерством и ГИВЦ, так и с учреждениями культуры: театрами, музеями, библиотеками, киностудиями – с некоторыми из них такая работа уже ведется", - заключил он.

https://1prime.ru/20230123/839549375.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минкультуры, программное обеспечение