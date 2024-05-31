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Минкультуры переходит на российское программное обеспечение
Минкультуры переходит на российское программное обеспечение - 31.05.2024, ПРАЙМ
Минкультуры переходит на российское программное обеспечение
Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:46+0300
2024-05-31T13:46+0300
2024-05-31T13:46+0300
минкультуры
программное обеспечение
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства, сообщили в его пресс-службе."Минкультуры России переходит на российское программное обеспечение. В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры России переводит свой центральный аппарат на ОС Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro от "Группы Астра", - говорится в сообщении.Отмечается, что первые лицензии были закуплены уже в 2023 году, а к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства.Заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Алексей Наймушин отметил, что современные технологии играют значимую роль в сохранении культурного наследия для будущих поколений."Нам важно уже к концу этого года обеспечить качественный переход с привычных многим зарубежных решений на российские аналоги, чтобы избежать санкционных рисков и минимизировать расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, расширенным услугам технической поддержки, обучению и комплексному ИТ-сопровождению", – сказал Наймушин, слова которого цитирует пресс-служба.По словам директора по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра" Андрея Климова, на всех этапах цифровизации ведомства, согласно рассчитанной до 2030 года программе, специалисты Минкультуры будут всесторонне поддерживать переход отрасли на импортонезависимые решения: делиться наработанной за несколько лет экспертизой с ИТ-персоналом, помогать наращивать компетенции в области применения отечественных технологий и обучать пользователей."Конечно, мы намерены напрямую взаимодействовать как с самим министерством и ГИВЦ, так и с учреждениями культуры: театрами, музеями, библиотеками, киностудиями – с некоторыми из них такая работа уже ведется", - заключил он.
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минкультуры, программное обеспечение
Минкультуры, программное обеспечение
Минкультуры переходит на российское программное обеспечение
Минкультуры полностью перейдет на российское программное обеспечение к концу 2024 года
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства, сообщили в его пресс-службе.
"Минкультуры России переходит на российское программное обеспечение. В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры России переводит свой центральный аппарат на ОС Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro от "Группы Астра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые лицензии были закуплены уже в 2023 году, а к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства.
Заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Алексей Наймушин отметил, что современные технологии играют значимую роль в сохранении культурного наследия для будущих поколений.
"Нам важно уже к концу этого года обеспечить качественный переход с привычных многим зарубежных решений на российские аналоги, чтобы избежать санкционных рисков и минимизировать расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, расширенным услугам технической поддержки, обучению и комплексному ИТ-сопровождению", – сказал Наймушин, слова которого цитирует пресс-служба.
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По словам директора по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра" Андрея Климова, на всех этапах цифровизации ведомства, согласно рассчитанной до 2030 года программе, специалисты Минкультуры будут всесторонне поддерживать переход отрасли на импортонезависимые решения: делиться наработанной за несколько лет экспертизой с ИТ-персоналом, помогать наращивать компетенции в области применения отечественных технологий и обучать пользователей.
"Конечно, мы намерены напрямую взаимодействовать как с самим министерством и ГИВЦ, так и с учреждениями культуры: театрами, музеями, библиотеками, киностудиями – с некоторыми из них такая работа уже ведется", - заключил он.