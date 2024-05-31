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Жители затопленных домов в Тюменской области получат компенсации

Жители затопленных домов в Тюменской области получат компенсации - 31.05.2024, ПРАЙМ

Жители затопленных домов в Тюменской области получат компенсации

Жители Тюменской области, чьи дома во время паводка оказались затопленными, получат выплаты на капитальный ремонт жилья, покупку или строительство нового,... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T18:38+0300

2024-05-31T18:38+0300

2024-05-31T18:38+0300

происшествия

россия

тюмень

компенсация

подтопление

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ТЮМЕНЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Жители Тюменской области, чьи дома во время паводка оказались затопленными, получат выплаты на капитальный ремонт жилья, покупку или строительство нового, сообщил губернатор Александр Моор. "Принято постановление правительства Тюменской области о мерах поддержки жителей, чьи дома пострадали в период введения режима ЧС. Помощь окажем в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового", — написал Моор в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что выплаты получат те, у кого пострадавшее жилье было единственным, а также те, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 квадратных метров. Размер выплат рассчитывается индивидуально по каждому жилому дому с учетом категории получателя. Выплата носит целевой характер. Ею нужно воспользоваться до 1 октября 2024 года. Для получения денег нужно подать заявление в территориальное Управление социальной защиты населения. Ранее сообщалось, что граждане, условия жизни которых нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией, могут единовременно получить по 10 тысяч рублей на человека. Частично утратившим имущество первой необходимости оказывается помощь в размере 50 тысяч рублей на человека, при полной утрате – по 100 тысяч рублей на человека. По данным МЧС России, на пятницу на территории Тюменской области остаются подтопленными 455 жилых и 156 дачных домов, 2 911 приусадебных участков, 34 участка автомобильных дорог. Проведена дезинфекция освободившихся от воды 360 жилых домов, 389 приусадебных участков. В пунктах временного размещения остаются 170 человек, в том числе 72 ребенка. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим наблюдается повсеместный спад. На реке Тобол незначительный подъем продолжается в Ярковском районе. Река Иртыш прибывает на всей территории Тюменской области.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тюмень, компенсация, подтопление