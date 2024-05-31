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Жители затопленных домов в Тюменской области получат компенсации - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Жители затопленных домов в Тюменской области получат компенсации
Жители затопленных домов в Тюменской области получат компенсации - 31.05.2024, ПРАЙМ
Жители затопленных домов в Тюменской области получат компенсации
Жители Тюменской области, чьи дома во время паводка оказались затопленными, получат выплаты на капитальный ремонт жилья, покупку или строительство нового,... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T18:38+0300
2024-05-31T18:38+0300
происшествия
россия
тюмень
компенсация
подтопление
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ТЮМЕНЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Жители Тюменской области, чьи дома во время паводка оказались затопленными, получат выплаты на капитальный ремонт жилья, покупку или строительство нового, сообщил губернатор Александр Моор. "Принято постановление правительства Тюменской области о мерах поддержки жителей, чьи дома пострадали в период введения режима ЧС. Помощь окажем в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового", — написал Моор в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что выплаты получат те, у кого пострадавшее жилье было единственным, а также те, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 квадратных метров. Размер выплат рассчитывается индивидуально по каждому жилому дому с учетом категории получателя. Выплата носит целевой характер. Ею нужно воспользоваться до 1 октября 2024 года. Для получения денег нужно подать заявление в территориальное Управление социальной защиты населения. Ранее сообщалось, что граждане, условия жизни которых нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией, могут единовременно получить по 10 тысяч рублей на человека. Частично утратившим имущество первой необходимости оказывается помощь в размере 50 тысяч рублей на человека, при полной утрате – по 100 тысяч рублей на человека. По данным МЧС России, на пятницу на территории Тюменской области остаются подтопленными 455 жилых и 156 дачных домов, 2 911 приусадебных участков, 34 участка автомобильных дорог. Проведена дезинфекция освободившихся от воды 360 жилых домов, 389 приусадебных участков. В пунктах временного размещения остаются 170 человек, в том числе 72 ребенка. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим наблюдается повсеместный спад. На реке Тобол незначительный подъем продолжается в Ярковском районе. Река Иртыш прибывает на всей территории Тюменской области.
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россия, тюмень, компенсация, подтопление
Происшествия, РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, компенсация, подтопление
18:38 31.05.2024
 
Жители затопленных домов в Тюменской области получат компенсации

Жители затопленных домов в Тюменской области получат деньги на ремонт или жилье

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в городе Кургане
Подтопленные дома в городе Кургане - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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ТЮМЕНЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Жители Тюменской области, чьи дома во время паводка оказались затопленными, получат выплаты на капитальный ремонт жилья, покупку или строительство нового, сообщил губернатор Александр Моор.
"Принято постановление правительства Тюменской области о мерах поддержки жителей, чьи дома пострадали в период введения режима ЧС. Помощь окажем в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового", — написал Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что выплаты получат те, у кого пострадавшее жилье было единственным, а также те, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 квадратных метров. Размер выплат рассчитывается индивидуально по каждому жилому дому с учетом категории получателя.
Выплата носит целевой характер. Ею нужно воспользоваться до 1 октября 2024 года. Для получения денег нужно подать заявление в территориальное Управление социальной защиты населения.
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Ранее сообщалось, что граждане, условия жизни которых нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией, могут единовременно получить по 10 тысяч рублей на человека. Частично утратившим имущество первой необходимости оказывается помощь в размере 50 тысяч рублей на человека, при полной утрате – по 100 тысяч рублей на человека.
По данным МЧС России, на пятницу на территории Тюменской области остаются подтопленными 455 жилых и 156 дачных домов, 2 911 приусадебных участков, 34 участка автомобильных дорог. Проведена дезинфекция освободившихся от воды 360 жилых домов, 389 приусадебных участков. В пунктах временного размещения остаются 170 человек, в том числе 72 ребенка.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим наблюдается повсеместный спад. На реке Тобол незначительный подъем продолжается в Ярковском районе. Река Иртыш прибывает на всей территории Тюменской области.
 
ПроисшествияРОССИЯТЮМЕНЬкомпенсацияподтопление
 
 
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