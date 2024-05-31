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В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов
В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов
В Государственную Думу внесли подготовленный несколькими фракциями проект закона, предусматривающего полный запрет продажи вейпов в России. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:36+0300
2024-05-31T11:52+0300
вейпы
госдума
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли подготовленный несколькими фракциями проект закона, предусматривающего полный запрет продажи вейпов в России.Авторами вносимого законопроекта выступили парламентарии, представляющие фракции ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с главой комитета нижней палаты по социальной политике Ярославом Ниловым. Изменения вносятся в закон об охране здоровья граждан. "Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - говорится в тексте документа.В пояснительной записке указывается, что запрет вейпов повлечет потерю доходов федерального бюджета. При этом, по словам авторов, сохранить здоровье нации более важно. Нелегальный оборот вейпов и в настоящее время довольно большой, а его пресечение - задача правоохранительных органов, подчеркивается в документе. Согласно экспертной оценке, порядка 4 миллионов человек в России используют электронные сигареты. Количество подростков, которые используют вейпы, по данным Минздрава, на начало прошлого года выросло десятикратно в сравнении с 2011 годом, когда в России началась продажа электронных сигарет.Инициаторы законопроекта отмечают, что врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких. Оно по симптомам напоминает пневмонию. У курящих электронные сигареты, так же как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. При этом небезвредны даже безникотиновые жидкости, так как состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Отмечается, что каждое из этих веществ, если его вдыхать в виде пара, может привести к тяжелым заболеваниям легких."Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж", - говорится в документе.
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вейпы, госдума, минздрав рф
вейпы, Госдума, Минздрав РФ
11:36 31.05.2024 (обновлено: 11:52 31.05.2024)
 
В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов

Депутаты нескольких фракций предложили полностью запретить продажу вейпов в России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли подготовленный несколькими фракциями проект закона, предусматривающего полный запрет продажи вейпов в России.
Авторами вносимого законопроекта выступили парламентарии, представляющие фракции ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с главой комитета нижней палаты по социальной политике Ярославом Ниловым. Изменения вносятся в закон об охране здоровья граждан.
"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - говорится в тексте документа.
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В пояснительной записке указывается, что запрет вейпов повлечет потерю доходов федерального бюджета. При этом, по словам авторов, сохранить здоровье нации более важно. Нелегальный оборот вейпов и в настоящее время довольно большой, а его пресечение - задача правоохранительных органов, подчеркивается в документе.
Согласно экспертной оценке, порядка 4 миллионов человек в России используют электронные сигареты. Количество подростков, которые используют вейпы, по данным Минздрава, на начало прошлого года выросло десятикратно в сравнении с 2011 годом, когда в России началась продажа электронных сигарет.
Инициаторы законопроекта отмечают, что врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких. Оно по симптомам напоминает пневмонию. У курящих электронные сигареты, так же как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. При этом небезвредны даже безникотиновые жидкости, так как состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Отмечается, что каждое из этих веществ, если его вдыхать в виде пара, может привести к тяжелым заболеваниям легких.
"Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж", - говорится в документе.
 
вейпыГосдумаМинздрав РФ
 
 
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