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В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов

В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов

В Государственную Думу внесли подготовленный несколькими фракциями проект закона, предусматривающего полный запрет продажи вейпов в России. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:36+0300

2024-05-31T11:36+0300

2024-05-31T11:52+0300

вейпы

госдума

минздрав рф

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли подготовленный несколькими фракциями проект закона, предусматривающего полный запрет продажи вейпов в России.Авторами вносимого законопроекта выступили парламентарии, представляющие фракции ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с главой комитета нижней палаты по социальной политике Ярославом Ниловым. Изменения вносятся в закон об охране здоровья граждан. "Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - говорится в тексте документа.В пояснительной записке указывается, что запрет вейпов повлечет потерю доходов федерального бюджета. При этом, по словам авторов, сохранить здоровье нации более важно. Нелегальный оборот вейпов и в настоящее время довольно большой, а его пресечение - задача правоохранительных органов, подчеркивается в документе. Согласно экспертной оценке, порядка 4 миллионов человек в России используют электронные сигареты. Количество подростков, которые используют вейпы, по данным Минздрава, на начало прошлого года выросло десятикратно в сравнении с 2011 годом, когда в России началась продажа электронных сигарет.Инициаторы законопроекта отмечают, что врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких. Оно по симптомам напоминает пневмонию. У курящих электронные сигареты, так же как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. При этом небезвредны даже безникотиновые жидкости, так как состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Отмечается, что каждое из этих веществ, если его вдыхать в виде пара, может привести к тяжелым заболеваниям легких."Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20230531/840718861.html

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вейпы, госдума, минздрав рф