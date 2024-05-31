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Эксперт спрогнозировал рост ставок по среднесрочным вкладам в России
Эксперт спрогнозировал рост ставок по среднесрочным вкладам в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост ставок по среднесрочным вкладам в России
Ставки по среднесрочным вкладам и накопительным счетам в России, как ожидается, вырастут в пределах от 0,5 до 1 процентного пункта в июне, банки начали... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T05:27+0300
2024-05-31T05:27+0300
2024-05-31T05:27+0300
россия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Ставки по среднесрочным вкладам и накопительным счетам в России, как ожидается, вырастут в пределах от 0,5 до 1 процентного пункта в июне, банки начали стимулировать размещать деньги на срок свыше полугода - это связано во многом с риторикой ЦБ, в том числе по возможному повышению ключевой ставки, заявил РИА Новости зампред правления "Почта Банка" Алексей Охорзин. "Кредитные организации начали стимулировать население размещать деньги на срок свыше полугода. По прогнозам "Почта Банка", в июне ставки по среднесрочным вкладам и накопительным счетам вырастут в пределах от 0,5 до 1 процентного пункта", - сказал топ-менеджер. Он добавил, что также вероятно появление предложений с новыми сроками, и произойдет это еще до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится 7 июня. Эксперт отметил, что в начале лета условия по вкладам будут наиболее привлекательными. Тренд "подорожания" ставок смещается от краткосрочных вкладов (от 1 до 6 месяцев) в сторону среднесрочных (до 9-12 месяцев). Банки постепенно пересматривают доходность сберегательных продуктов на фоне словесных интервенций ЦБ РФ о сохранении жестких денежно-кредитных условий и возможности повышения ключевой ставки, добавил он. "Рынок долгое время сохранял надежду на смену тренда по стоимости привлечения, поэтому концентрировался на срочностях 3-6 месяцев. В некоторых случаях банки предлагали вклады на 2 месяца или еще меньше. Сейчас рынок еще не полностью, но уже примиряется с новой реальностью по ставкам депозитов", - заключил Охорзин. Ранее в мае зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время. Кроме того, он рассказал, что регулятор на заседании совета директора в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.
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россия, банк россии, ставки по вкладам
РОССИЯ, Банк России, ставки по вкладам
Эксперт спрогнозировал рост ставок по среднесрочным вкладам в России
Эксперт ждет роста ставок в РФ по среднесрочным вкладам на фоне риторики ЦБ
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Ставки по среднесрочным вкладам и накопительным счетам в России, как ожидается, вырастут в пределах от 0,5 до 1 процентного пункта в июне, банки начали стимулировать размещать деньги на срок свыше полугода - это связано во многом с риторикой ЦБ, в том числе по возможному повышению ключевой ставки, заявил РИА Новости зампред правления "Почта Банка" Алексей Охорзин.
"Кредитные организации начали стимулировать население размещать деньги на срок свыше полугода. По прогнозам "Почта Банка", в июне ставки по среднесрочным вкладам и накопительным счетам вырастут в пределах от 0,5 до 1 процентного пункта", - сказал топ-менеджер.
Он добавил, что также вероятно появление предложений с новыми сроками, и произойдет это еще до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится 7 июня.
ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на частные дома в апреле
Эксперт отметил, что в начале лета условия по вкладам будут наиболее привлекательными. Тренд "подорожания" ставок смещается от краткосрочных вкладов (от 1 до 6 месяцев) в сторону среднесрочных (до 9-12 месяцев).
Банки постепенно пересматривают доходность сберегательных продуктов на фоне словесных интервенций ЦБ РФ о сохранении жестких денежно-кредитных условий и возможности повышения ключевой ставки, добавил он. "Рынок долгое время сохранял надежду на смену тренда по стоимости привлечения, поэтому концентрировался на срочностях 3-6 месяцев. В некоторых случаях банки предлагали вклады на 2 месяца или еще меньше. Сейчас рынок еще не полностью, но уже примиряется с новой реальностью по ставкам депозитов", - заключил Охорзин.
Ранее в мае зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время. Кроме того, он рассказал, что регулятор на заседании совета директора в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.