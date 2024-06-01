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Более четверти россиян заказывают фастфуд домой

Более четверти россиян заказывают фастфуд домой - 01.06.2024, ПРАЙМ

Более четверти россиян заказывают фастфуд домой

Порядка 27% россиян заказывают доставку из ресторанов быстрого обслуживания, чтобы побаловать себя, говорится в исследовании компании Ipsos, которое имеется в... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T06:33+0300

2024-06-01T06:33+0300

2024-06-01T06:33+0300

экономика

питание

общепит

фастфуд

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Порядка 27% россиян заказывают доставку из ресторанов быстрого обслуживания, чтобы побаловать себя, говорится в исследовании компании Ipsos, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Большинство заказывает еду с доставкой, чтобы получить удовольствие (27%). В этой привычке есть определенная эмоциональная связь с категорией QSR (ресторанов быстрого обслуживания - ред.): люди хотят побаловать себя, почувствовать тот самый любимый вкус (17%) и приятно провести время (18%)", - рассказали аналитики, уточнив, что респондентам предлагался множественный выбор. Кроме того, среди популярных мотиваций к заказу фастфуда с доставкой были варианты: "по-быстрому перекусить", "ради экономии", "хотелось еды, которую не приготовить дома", а также то, что "не было желания готовить". То, что заказ еды домой для многих это уже "нечто большее", подтвердила и вице-президент по маркетингу и доставке "Вкусно - и точка" Дарья Назаркина. "Сегодня это то, что помогает отвлечься, порадовать себя и получить удовольствие. Еда - это зачастую социальный акт. Она располагает к контакту, общению и способствует сплочению людей", - отметила она. При этом аналитики отметили, что главным барьером к заказу доставки фастфуда домой является то, что россиянам больше нравится атмосфера в кафе и ресторанах - так ответили более четверти респондентов. Среди других популярных причин - долгая доставка и то, что еду и напитки доставляют неправильной температуры. Помимо этого, многим не нравится высокая стоимость доставки и слишком калорийная еда. Чаще всего заказ из QSR-сетей – это про совместное потребление: 71% респондентов делают заказ не только для себя, но и для своих близких – партнеров, супругов, детей, коллег. Только 29% опрошенных заказывают доставку исключительно для себя, добавляют специалисты. Отмечается, что пользователям доставки не принципиально, где они оформляют заказ – в собственном приложении кафе или ресторана или с помощью агрегаторов: 40% респондентов готовы переключаться на другой агрегатор или сервис. БУРГЕРЫ ОПЕРЕЖАЮТ ПИЦЦУ Рестораны быстрого обслуживания в России опережают пиццерии и заведения азиатской кухни, а также других игроков рынка готовой еды - представителей ритейла, сервисы готовых наборов еды и кофейни. Аналитики подчеркивают, что больше всего потребители ценят в доставке скорость и разнообразие - "37% опрошенных считают быструю доставку и большой выбор блюд главными показателями удобства и качества сервиса. К значимым факторам респонденты также относят наличие любимых позиций и точность выполнения заказа. А вот вежливость курьеров, оказывается, важна лишь 12% опрошенных", - говорится в сообщении. В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек из 132 городов России, которые имели опыт заказа готовой еды с доставкой и пользовались услугой хотя бы раз за последние полгода.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

питание, общепит, фастфуд