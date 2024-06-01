https://1prime.ru/20240601/sanktsii-848728063.html

СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT

СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT - 01.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT

Страны G7 и Евросоюз хотят принудить банки третьих стран отказаться от использоваться российского аналога SWIFT— Системы передачи финансовых сообщений (СПФС),... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T07:35+0300

2024-06-01T07:35+0300

2024-06-01T07:35+0300

экономика

санкции против рф

спфс

g7

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Страны G7 и Евросоюз хотят принудить банки третьих стран отказаться от использоваться российского аналога SWIFT— Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), передает Bloomberg.По данным агентства, этот вопрос будет обсуждаться в преддверии встречи "большой семерки", которая пройдет в июне в Италии. Там главы правительств согласуют меры по более эффективному обеспечению режима санкций против России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Еврокомиссия предложила ограничить использование банками системы СПФС. В то же время за год ее использование почти утроилось. К системе уже подключены более 150 иностранных банков в двух десятках стран, в том числе КНР, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Казахстане.Евросоюз хочет согласовать пакет перед началом саммита, однако несколько стран, входящих в Евросоюз, выступили против полного запрета СПФС. Они опасаются, что такая мера может повлиять на законные транзакции и навредить отношениям с другими странами.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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санкции против рф, спфс, g7