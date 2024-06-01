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СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT - 01.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT
СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT - 01.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT
Страны G7 и Евросоюз хотят принудить банки третьих стран отказаться от использоваться российского аналога SWIFT— Системы передачи финансовых сообщений (СПФС),... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T07:35+0300
2024-06-01T07:35+0300
экономика
санкции против рф
спфс
g7
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Страны G7 и Евросоюз хотят принудить банки третьих стран отказаться от использоваться российского аналога SWIFT— Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), передает Bloomberg.По данным агентства, этот вопрос будет обсуждаться в преддверии встречи "большой семерки", которая пройдет в июне в Италии. Там главы правительств согласуют меры по более эффективному обеспечению режима санкций против России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Еврокомиссия предложила ограничить использование банками системы СПФС. В то же время за год ее использование почти утроилось. К системе уже подключены более 150 иностранных банков в двух десятках стран, в том числе КНР, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Казахстане.Евросоюз хочет согласовать пакет перед началом саммита, однако несколько стран, входящих в Евросоюз, выступили против полного запрета СПФС. Они опасаются, что такая мера может повлиять на законные транзакции и навредить отношениям с другими странами.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, спфс, g7
Экономика, санкции против РФ, СПФС, G7
07:35 01.06.2024
 
СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT

Bloomberg: G7 и ЕС будут обсуждать санкции против российского аналога SWIFT

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Страны G7 и Евросоюз хотят принудить банки третьих стран отказаться от использоваться российского аналога SWIFT— Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), передает Bloomberg.
По данным агентства, этот вопрос будет обсуждаться в преддверии встречи "большой семерки", которая пройдет в июне в Италии. Там главы правительств согласуют меры по более эффективному обеспечению режима санкций против России.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее Еврокомиссия предложила ограничить использование банками системы СПФС. В то же время за год ее использование почти утроилось. К системе уже подключены более 150 иностранных банков в двух десятках стран, в том числе КНР, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Казахстане.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
ЕС ввел санкции против главы МО Ирана за якобы военную помощь России
Вчера, 14:55
Евросоюз хочет согласовать пакет перед началом саммита, однако несколько стран, входящих в Евросоюз, выступили против полного запрета СПФС. Они опасаются, что такая мера может повлиять на законные транзакции и навредить отношениям с другими странами.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
Экономикасанкции против РФСПФСG7
 
 
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