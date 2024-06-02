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Economist рассказал о "стальной решимости" Набиуллиной
Economist рассказал о "стальной решимости" Набиуллиной - 02.06.2024, ПРАЙМ
Economist рассказал о "стальной решимости" Набиуллиной
После повышения ключевой ставки Банка России до историчекого макисмума в 20 процентов в феврале 2022 года главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить охрану... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T09:44+0300
2024-06-02T09:44+0300
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банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. После повышения ключевой ставки Банка России до историчекого макисмума в 20 процентов в феврале 2022 года главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить охрану. Об этом пишет издание The Economist, собеседники которого прозвали ее "Стальной Эльвирой". Так, в феврале 2022 году Центробанк принял решение поднять ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов, что стало рекордом. В банке же это объяснили кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики.Отмечается, что в сентябре того же года ставка снизилась до 7,5%, однако начиная с июля 2023 года она начала расти и к декабрю достигла 16%. С тех пор Банк России сохраняет ее на таком уровне.Как отмечал бывший коллега Набиуллиной из Министерства экономики, она была известна "стальной решимостью", и, по его словам, "даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет".Кроме того, из статьи следует, что Набиуллина может стать связующим звеном между Россией и мировой экономикой после урегулирования украинского конфликта. Ранее Набиуллина отмечала, выступая с отчетом в Госдуме, что регулятор начнет снижать ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость. По ее словам, понижение показателя может произойти уже в этом году. Кроме того, глава ЦБ подчеркивала, что высокая ключевая ставка является вкладом денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, поскольку она защищает доходы россиян.
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россия, банк россии, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Банк России, ставка Банка России
Economist рассказал о "стальной решимости" Набиуллиной
Economist: охрану Набиуллиной усилили после ставки в 20%
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ.
После повышения ключевой ставки Банка России до историчекого макисмума в 20 процентов в феврале 2022 года главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить охрану. Об этом пишет издание The Economist
, собеседники которого прозвали ее "Стальной Эльвирой".
Так, в феврале 2022 году Центробанк принял решение поднять ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов, что стало рекордом. В банке же это объяснили кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики.
Отмечается, что в сентябре того же года ставка снизилась до 7,5%, однако начиная с июля 2023 года она начала расти и к декабрю достигла 16%. С тех пор Банк России сохраняет ее на таком уровне.
Как отмечал бывший коллега Набиуллиной из Министерства экономики, она была известна "стальной решимостью", и, по его словам, "даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет".
Кроме того, из статьи следует, что Набиуллина может стать связующим звеном между Россией и мировой экономикой после урегулирования украинского конфликта.
Ранее Набиуллина отмечала, выступая с отчетом в Госдуме, что регулятор начнет снижать ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость. По ее словам, понижение показателя может произойти уже в этом году. Кроме того, глава ЦБ подчеркивала, что высокая ключевая ставка является вкладом денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, поскольку она защищает доходы россиян.
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