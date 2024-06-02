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Economist рассказал о "стальной решимости" Набиуллиной

Economist рассказал о "стальной решимости" Набиуллиной - 02.06.2024, ПРАЙМ

Economist рассказал о "стальной решимости" Набиуллиной

После повышения ключевой ставки Банка России до историчекого макисмума в 20 процентов в феврале 2022 года главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить охрану... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T09:44+0300

2024-06-02T09:44+0300

2024-06-02T10:42+0300

банк россии

россия

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. После повышения ключевой ставки Банка России до историчекого макисмума в 20 процентов в феврале 2022 года главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить охрану. Об этом пишет издание The Economist, собеседники которого прозвали ее "Стальной Эльвирой". Так, в феврале 2022 году Центробанк принял решение поднять ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов, что стало рекордом. В банке же это объяснили кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики.Отмечается, что в сентябре того же года ставка снизилась до 7,5%, однако начиная с июля 2023 года она начала расти и к декабрю достигла 16%. С тех пор Банк России сохраняет ее на таком уровне.Как отмечал бывший коллега Набиуллиной из Министерства экономики, она была известна "стальной решимостью", и, по его словам, "даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет".Кроме того, из статьи следует, что Набиуллина может стать связующим звеном между Россией и мировой экономикой после урегулирования украинского конфликта. Ранее Набиуллина отмечала, выступая с отчетом в Госдуме, что регулятор начнет снижать ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость. По ее словам, понижение показателя может произойти уже в этом году. Кроме того, глава ЦБ подчеркивала, что высокая ключевая ставка является вкладом денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, поскольку она защищает доходы россиян.

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