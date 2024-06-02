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США уже не те. Названы три события, возвещающие приход многополярного мира - 02.06.2024, ПРАЙМ
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США уже не те. Названы три события, возвещающие приход многополярного мира
США уже не те. Названы три события, возвещающие приход многополярного мира - 02.06.2024, ПРАЙМ
США уже не те. Названы три события, возвещающие приход многополярного мира
За последнее время произошло три события, которые знаменуют возникновение полярного мира и, соответственно, утрату Соединенными Штатами статуса единственной... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T12:47+0300
2024-06-02T12:47+0300
многополярный мир
сша
грузия
израиль
нигер
россия
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. За последнее время произошло три события, которые знаменуют возникновение полярного мира и, соответственно, утрату Соединенными Штатами статуса единственной сверхдержавы с исключительными возможностями влиять на процессы в мире, пишет Кристофер Роуч для американского издания American Greatness.Первое событие — - изгнание американских военных из Нигера. Ранее в этой стране произошел переворот, который сверг руководство, ориентирующееся на Запад, прежде всего на Париж. Новые власти выдворили американскую союзницу Францию, а следом попросили американских военных, которые занимали базу на территории Нигера, покинуть страну. В то время как Россия становится важным игроком в Африке, отмечает Роуч.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВторое событие — выдача Международным уголовным судом ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Здесь интересно то, что ранее международные трибуналы охотились исключительно на противников американской власти, но не преследовали проамериканских руководителей. Америка сталкивается с изменением положения на мировой арене.Третье событие — принятие властями Грузии закона о прозрачности иностранного влияния, требующий раскрытия принадлежности НКО с иностранным финансированием. Норма призвана ограничить возможности ориентирующихся на Запад общественных структур воздействовать на внутреннюю политику.Мотив принятия закона — то, что Грузия стремится к восстановлению отношений с Россией и хочет самостоятельности в проведении этого курса. Принятие закона сопровождалось ожесточенным сопротивлением со стороны стран Запада и внутренней оппозиции. США отреагировали на шаги грузинских властей, раскачивая общественные протесты и запрещая въезд некоторым руководителям.Все эти три события, указывающие на стремительное изменение положения Америки на мировой арене, являются предвестниками возникновения многополярного мира, подчеркивает автор."В многополярном мире суверенитет и независимость стоят на первом месте. В этом существенное отличие от нынешнего порядка действий единственной сверхдержавы, которая вмешивается во внутренние дела других стран по своему усмотрению, и от эпохи холодной войны, когда подразумевалось, что страны должны находиться на орбите одной или другой противоборствующей стороны", — поясняет он.Если США хотят, чтобы страна была в безопасности и обладала влиянием, то нужно создавать для нее прочную основу, состоящую из соблюдения мира, уважительного отношения к человеческой жизни и к суверенитету других стран, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша
грузия
израиль
нигер
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многополярный мир, сша, грузия, израиль, нигер, россия
многополярный мир, США, ГРУЗИЯ, ИЗРАИЛЬ, НИГЕР, РОССИЯ
12:47 02.06.2024
 
США уже не те. Названы три события, возвещающие приход многополярного мира

AG: можно выделить три события, показывающие утрату влияния США в мире

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. За последнее время произошло три события, которые знаменуют возникновение полярного мира и, соответственно, утрату Соединенными Штатами статуса единственной сверхдержавы с исключительными возможностями влиять на процессы в мире, пишет Кристофер Роуч для американского издания American Greatness.
Первое событие — - изгнание американских военных из Нигера. Ранее в этой стране произошел переворот, который сверг руководство, ориентирующееся на Запад, прежде всего на Париж. Новые власти выдворили американскую союзницу Францию, а следом попросили американских военных, которые занимали базу на территории Нигера, покинуть страну. В то время как Россия становится важным игроком в Африке, отмечает Роуч.
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Второе событие — выдача Международным уголовным судом ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Здесь интересно то, что ранее международные трибуналы охотились исключительно на противников американской власти, но не преследовали проамериканских руководителей. Америка сталкивается с изменением положения на мировой арене.
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Третье событие — принятие властями Грузии закона о прозрачности иностранного влияния, требующий раскрытия принадлежности НКО с иностранным финансированием. Норма призвана ограничить возможности ориентирующихся на Запад общественных структур воздействовать на внутреннюю политику.
Мотив принятия закона — то, что Грузия стремится к восстановлению отношений с Россией и хочет самостоятельности в проведении этого курса. Принятие закона сопровождалось ожесточенным сопротивлением со стороны стран Запада и внутренней оппозиции. США отреагировали на шаги грузинских властей, раскачивая общественные протесты и запрещая въезд некоторым руководителям.
Все эти три события, указывающие на стремительное изменение положения Америки на мировой арене, являются предвестниками возникновения многополярного мира, подчеркивает автор.
"В многополярном мире суверенитет и независимость стоят на первом месте. В этом существенное отличие от нынешнего порядка действий единственной сверхдержавы, которая вмешивается во внутренние дела других стран по своему усмотрению, и от эпохи холодной войны, когда подразумевалось, что страны должны находиться на орбите одной или другой противоборствующей стороны", — поясняет он.
Если США хотят, чтобы страна была в безопасности и обладала влиянием, то нужно создавать для нее прочную основу, состоящую из соблюдения мира, уважительного отношения к человеческой жизни и к суверенитету других стран, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
многополярный мирСШАГРУЗИЯИЗРАИЛЬНИГЕРРОССИЯ
 
 
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