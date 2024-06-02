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Дачникам объяснили, кого на самом деле оштрафуют за сорняки - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Дачникам объяснили, кого на самом деле оштрафуют за сорняки
Дачникам объяснили, кого на самом деле оштрафуют за сорняки - 02.06.2024, ПРАЙМ
Дачникам объяснили, кого на самом деле оштрафуют за сорняки
Чтобы не получить штраф за сорняки, владельцы и арендаторы дачных участков обязаны следить за тем, чтобы их земельный надел не зарастал, а почва не истощалась... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T03:03+0300
2024-06-02T03:03+0300
адвокат
юрист
дача
садоводство
штраф
эксклюзив
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Чтобы не получить штраф за сорняки, владельцы и арендаторы дачных участков обязаны следить за тем, чтобы их земельный надел не зарастал, а почва не истощалась. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Ольга Гулимова.Во-первых, не все сорняки оценивают одинаково. За растения выше забора могут оштрафовать на 300–500 рублей, но если на участке будет обнаружен борщевик, штраф составит уже от 2 до 5 тысяч рублей, отмечает юрист. В зависимости от категории земель и региона, где расположен участок, дачников могут оштрафовать за заросли мяты полевой, одуванчика лекарственного, подсолнечника сорно-полевого, овса пустого, заразихи. Конкретные правила устанавливают местные власти.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОтдельная история - с растениями, входящими в список запрещенных, содержащими наркотические и психотропные вещества. Иногда они могут вырасти на участке сами. В конце лета полиция обходит дачные поселки и, если замечает указанные выше растения, выносит предписание об их уничтожении. Если его не исполнить, собственник получит штраф — от 3 до 5 тысяч рублей. Причем достаточно, чтобы на вашем участке вырос хотя бы один экземпляр такого растения.Культивирование в крупном размере, согласно ст. 231 УК РФ, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, или обязательными работами до 480 часов, или ограничением свободы до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. А за культивирование в особо крупном размере владельцу дачи грозит лишение свободы до восьми лет.Список этих растений довольно обширен и включает не только известные всем коноплю и опийный мак. На сегодняшний день в него входят ипомея трехцветная (вьюнок); банистериопсис каапи; голубой лотос; диплоптерис кабрерана; ибога; кактус, содержащий мескалин; кат; кокаиновый куст; мимоза хостилис; митрагина прекрасная; психотрия зеленая; роза гавайская; шалфей предсказателей; эфедра. Под запрет также подпадают грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, подытожила адвокат Гулимова.
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адвокат, юрист, дача, садоводство, штраф, эксклюзив
адвокат, юрист, дача, садоводство, штраф, Эксклюзив
03:03 02.06.2024
 
Дачникам объяснили, кого на самом деле оштрафуют за сорняки

Адвокат Гулимова: за высокий сорняк - штраф в 300 руб, за борщевик - 2- 5 тысяч

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа даче
На даче - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Чтобы не получить штраф за сорняки, владельцы и арендаторы дачных участков обязаны следить за тем, чтобы их земельный надел не зарастал, а почва не истощалась. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Ольга Гулимова.
Во-первых, не все сорняки оценивают одинаково. За растения выше забора могут оштрафовать на 300–500 рублей, но если на участке будет обнаружен борщевик, штраф составит уже от 2 до 5 тысяч рублей, отмечает юрист. В зависимости от категории земель и региона, где расположен участок, дачников могут оштрафовать за заросли мяты полевой, одуванчика лекарственного, подсолнечника сорно-полевого, овса пустого, заразихи. Конкретные правила устанавливают местные власти.
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Отдельная история - с растениями, входящими в список запрещенных, содержащими наркотические и психотропные вещества. Иногда они могут вырасти на участке сами. В конце лета полиция обходит дачные поселки и, если замечает указанные выше растения, выносит предписание об их уничтожении. Если его не исполнить, собственник получит штраф — от 3 до 5 тысяч рублей. Причем достаточно, чтобы на вашем участке вырос хотя бы один экземпляр такого растения.
Культивирование в крупном размере, согласно ст. 231 УК РФ, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, или обязательными работами до 480 часов, или ограничением свободы до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. А за культивирование в особо крупном размере владельцу дачи грозит лишение свободы до восьми лет.
Список этих растений довольно обширен и включает не только известные всем коноплю и опийный мак. На сегодняшний день в него входят ипомея трехцветная (вьюнок); банистериопсис каапи; голубой лотос; диплоптерис кабрерана; ибога; кактус, содержащий мескалин; кат; кокаиновый куст; мимоза хостилис; митрагина прекрасная; психотрия зеленая; роза гавайская; шалфей предсказателей; эфедра. Под запрет также подпадают грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, подытожила адвокат Гулимова.
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