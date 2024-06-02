https://1prime.ru/20240602/stavki-848719148.html

Осталась всего неделя: цены на все развернут вспять

Осталась всего неделя: цены на все развернут вспять - 02.06.2024, ПРАЙМ

Осталась всего неделя: цены на все развернут вспять

| 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T08:00+0300

2024-06-02T08:00+0300

2024-06-02T08:00+0300

ставка банка россии

ставка по вкладам

повышение ключевой ставки

михаил васильев

мнения аналитиков

?1717304402

Что сделает ЦБМы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 7 июня будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 б.п., до 17% и её сохранением на текущем уровне 16%.Мы полагаем, что вероятность повышения ставки составляет примерно 60%, сохранения – 40%. Если ЦБ сохранит ставку 16% в июне, то мы ожидаем повышения на следующем заседании 26 июля до 17%.Инфляция перестала замедляться, поэтому Банк России, вероятно, добавит жёсткости монетарной политики, чтобы охладить повышенный спрос в экономике.Мы не ожидаем снижения ключевой ставки до конца года. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года.Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают.В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки до 18-20%, если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы.Зампред ЦБ А.Заботкин сообщил, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться и на ближайшем заседании 7 июня. Кроме этого, А.Заботкин заявил, что инфляция идёт выше центральной точки прогноза ЦБ на этот год в 4,3-4,8%.То есть Банк России в ближайшие месяцы, вероятно, повысит прогноз по инфляции на этот год. Нередко в таких случаях, когда инфляция складывается выше прогноза ЦБ, регулятор повышает ключевую ставку.Проинфляционными факторами выступают дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, мягкая бюджетная политика, геополитические риски и риски ослабления рубля, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, по-прежнему активное кредитование, в том числе в рамках большого числа льготных программ.Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,6% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу этого года. Возвращения инфляции к целевым 4% мы ожидаем только к концу 2025 года.То есть инфляция в этом году, вероятно, снова будет существенно выше целевых 4%. Это будет уже четвертый год подряд, когда Банк России не достигает целевого уровня по инфляции, что не может не беспокоить ЦБ.На минувшей неделе Банк России опубликовал свою оценку сезонно скорректированной инфляции за апрель – она выросла до 5,8% с 4,5% в марте.Что особенно важно – базовая инфляция (показатель наиболее устойчивой части инфляции) в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте, это максимум с ноября.В мае инфляция складывается ещё выше. Росстат сообщил, что с начала месяца рост цен к 27 мая составил 0,48%, с начала года - 2,95%. Годовая инфляция, по нашим оценкам, превысила 8,1%.Мы ожидаем, что сезонно скорректированная инфляция в мае поднимется в диапазон 7-8% или даже выше (после 5,8% в апреле и 4,5% в марте). Таким образом, пока данные по инфляции говорят о том, что инфляция перестала замедляться и растёт второй месяц.Напомним список критериев ЦБ для повышения ключевой ставки:∙ закрепление инфляции на текущем уровне (особенно в устойчивой ее части) или ее увеличение.Этот пункт выполняется в апреле и мае.Кроме этого, инфляционные ожидания населения в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле, а ценовые ожидания предприятий в мае не изменились, оставшись на повышенном уровне.∙ отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности.Этот пункт выполняется – потребительский спрос остаётся высоким, а кредитование в апреле продолжило расти высокими темпами, как и в марте, несмотря на высокую ключевую ставку.∙ увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике.Этот пункт выполняется - безработица в марте обновила исторический минимум в 2,7%, а рост ВВП в первом квартале составил 5,4% против прогноза ЦБ в 4,6%.То есть, Банк России уже имеет все аргументы для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 7 июня. Вероятность повышения ставки в июне мы оцениваем в 60%, сохранения – 40%.Мы допускаем, что Банк России может отложить решение о повышении ключевой ставки до следующего заседания 26 июля, т.к. ЦБ часто предпочитает смотреть на месячные данные по инфляции (а не недельные данные).Влияние на ставки в экономикеМы ожидаем, что Банк России в июне (или июле) повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.Поэтому мы полагаем, что более выгодные депозиты можно будет открыть уже после повышения ключевой ставки.Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по кредитам (потребительским кредитам, рыночной ипотеке).Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после повышения ключевой ставки.В целом заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают. Поэтому стоит тщательно планировать свои финансовые возможности.Влияние на курс рубляМы полагаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю.Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и объемы импорта (упадут покупки валюты).Мы полагаем, что в июне курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 88-93 за доллар, 96-101 за евро, 12,1-12,8 за юань.В целом рубль уже семь месяцев остаётся стабильным в диапазоне 87-94 за доллар и мы полагаем, что в ближайшие месяцы рубль в нём и останется.Влияние на долговой рынокМы полагаем, что цены облигаций с постоянным купоном могут продолжить падать в ближайшие недели, в том числе после заседания Банка России. Причиной этого, вероятно, станет дальнейшая переоценка рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок.В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой – более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~15,5-16% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 17-18,5%).

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2024

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

ставка банка россии, ставка по вкладам, повышение ключевой ставки, михаил васильев, мнения аналитиков