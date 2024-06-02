Осталась всего неделя: цены на все развернут вспять
Осталась всего неделя: цены на все развернут вспять - 02.06.2024, ПРАЙМ
Осталась всего неделя: цены на все развернут вспять
| 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T08:00+0300
2024-06-02T08:00+0300
2024-06-02T08:00+0300
ставка банка россии
ставка по вкладам
повышение ключевой ставки
михаил васильев
мнения аналитиков
?1717304402
Что сделает ЦБМы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 7 июня будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 б.п., до 17% и её сохранением на текущем уровне 16%.Мы полагаем, что вероятность повышения ставки составляет примерно 60%, сохранения – 40%. Если ЦБ сохранит ставку 16% в июне, то мы ожидаем повышения на следующем заседании 26 июля до 17%.Инфляция перестала замедляться, поэтому Банк России, вероятно, добавит жёсткости монетарной политики, чтобы охладить повышенный спрос в экономике.Мы не ожидаем снижения ключевой ставки до конца года. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года.Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают.В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки до 18-20%, если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы.Зампред ЦБ А.Заботкин сообщил, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться и на ближайшем заседании 7 июня. Кроме этого, А.Заботкин заявил, что инфляция идёт выше центральной точки прогноза ЦБ на этот год в 4,3-4,8%.То есть Банк России в ближайшие месяцы, вероятно, повысит прогноз по инфляции на этот год. Нередко в таких случаях, когда инфляция складывается выше прогноза ЦБ, регулятор повышает ключевую ставку.Проинфляционными факторами выступают дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, мягкая бюджетная политика, геополитические риски и риски ослабления рубля, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, по-прежнему активное кредитование, в том числе в рамках большого числа льготных программ.Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,6% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу этого года. Возвращения инфляции к целевым 4% мы ожидаем только к концу 2025 года.То есть инфляция в этом году, вероятно, снова будет существенно выше целевых 4%. Это будет уже четвертый год подряд, когда Банк России не достигает целевого уровня по инфляции, что не может не беспокоить ЦБ.На минувшей неделе Банк России опубликовал свою оценку сезонно скорректированной инфляции за апрель – она выросла до 5,8% с 4,5% в марте.Что особенно важно – базовая инфляция (показатель наиболее устойчивой части инфляции) в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте, это максимум с ноября.В мае инфляция складывается ещё выше. Росстат сообщил, что с начала месяца рост цен к 27 мая составил 0,48%, с начала года - 2,95%. Годовая инфляция, по нашим оценкам, превысила 8,1%.Мы ожидаем, что сезонно скорректированная инфляция в мае поднимется в диапазон 7-8% или даже выше (после 5,8% в апреле и 4,5% в марте). Таким образом, пока данные по инфляции говорят о том, что инфляция перестала замедляться и растёт второй месяц.Напомним список критериев ЦБ для повышения ключевой ставки:∙ закрепление инфляции на текущем уровне (особенно в устойчивой ее части) или ее увеличение.Этот пункт выполняется в апреле и мае.Кроме этого, инфляционные ожидания населения в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле, а ценовые ожидания предприятий в мае не изменились, оставшись на повышенном уровне.∙ отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности.Этот пункт выполняется – потребительский спрос остаётся высоким, а кредитование в апреле продолжило расти высокими темпами, как и в марте, несмотря на высокую ключевую ставку.∙ увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике.Этот пункт выполняется - безработица в марте обновила исторический минимум в 2,7%, а рост ВВП в первом квартале составил 5,4% против прогноза ЦБ в 4,6%.То есть, Банк России уже имеет все аргументы для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 7 июня. Вероятность повышения ставки в июне мы оцениваем в 60%, сохранения – 40%.Мы допускаем, что Банк России может отложить решение о повышении ключевой ставки до следующего заседания 26 июля, т.к. ЦБ часто предпочитает смотреть на месячные данные по инфляции (а не недельные данные).Влияние на ставки в экономикеМы ожидаем, что Банк России в июне (или июле) повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.Поэтому мы полагаем, что более выгодные депозиты можно будет открыть уже после повышения ключевой ставки.Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по кредитам (потребительским кредитам, рыночной ипотеке).Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после повышения ключевой ставки.В целом заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают. Поэтому стоит тщательно планировать свои финансовые возможности.Влияние на курс рубляМы полагаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю.Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и объемы импорта (упадут покупки валюты).Мы полагаем, что в июне курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 88-93 за доллар, 96-101 за евро, 12,1-12,8 за юань.В целом рубль уже семь месяцев остаётся стабильным в диапазоне 87-94 за доллар и мы полагаем, что в ближайшие месяцы рубль в нём и останется.Влияние на долговой рынокМы полагаем, что цены облигаций с постоянным купоном могут продолжить падать в ближайшие недели, в том числе после заседания Банка России. Причиной этого, вероятно, станет дальнейшая переоценка рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок.В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой – более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~15,5-16% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 17-18,5%).
Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 7 июня будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 б.п., до 17% и её сохранением на текущем уровне 16%.
Мы полагаем, что вероятность повышения ставки составляет примерно 60%, сохранения – 40%. Если ЦБ сохранит ставку 16% в июне, то мы ожидаем повышения на следующем заседании 26 июля до 17%.
Инфляция перестала замедляться, поэтому Банк России, вероятно, добавит жёсткости монетарной политики, чтобы охладить повышенный спрос в экономике.
Мы не ожидаем снижения ключевой ставки до конца года. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года.
Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают.
В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки до 18-20%, если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы.
Зампред ЦБ А.Заботкин сообщил, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться и на ближайшем заседании 7 июня. Кроме этого, А.Заботкин заявил, что инфляция идёт выше центральной точки прогноза ЦБ на этот год в 4,3-4,8%.
То есть Банк России в ближайшие месяцы, вероятно, повысит прогноз по инфляции на этот год. Нередко в таких случаях, когда инфляция складывается выше прогноза ЦБ, регулятор повышает ключевую ставку.
Проинфляционными факторами выступают дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, мягкая бюджетная политика, геополитические риски и риски ослабления рубля, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, по-прежнему активное кредитование, в том числе в рамках большого числа льготных программ.
Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,6% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу этого года. Возвращения инфляции к целевым 4% мы ожидаем только к концу 2025 года.
То есть инфляция в этом году, вероятно, снова будет существенно выше целевых 4%. Это будет уже четвертый год подряд, когда Банк России не достигает целевого уровня по инфляции, что не может не беспокоить ЦБ.
На минувшей неделе Банк России опубликовал свою оценку сезонно скорректированной инфляции за апрель – она выросла до 5,8% с 4,5% в марте.
Что особенно важно – базовая инфляция (показатель наиболее устойчивой части инфляции) в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте, это максимум с ноября.
В мае инфляция складывается ещё выше. Росстат сообщил, что с начала месяца рост цен к 27 мая составил 0,48%, с начала года - 2,95%. Годовая инфляция, по нашим оценкам, превысила 8,1%.
Мы ожидаем, что сезонно скорректированная инфляция в мае поднимется в диапазон 7-8% или даже выше (после 5,8% в апреле и 4,5% в марте). Таким образом, пока данные по инфляции говорят о том, что инфляция перестала замедляться и растёт второй месяц.
Напомним список критериев ЦБ для повышения ключевой ставки:
∙ закрепление инфляции на текущем уровне (особенно в устойчивой ее части) или ее увеличение.
Этот пункт выполняется в апреле и мае.
Кроме этого, инфляционные ожидания населения в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле, а ценовые ожидания предприятий в мае не изменились, оставшись на повышенном уровне.
∙ отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности.
Этот пункт выполняется – потребительский спрос остаётся высоким, а кредитование в апреле продолжило расти высокими темпами, как и в марте, несмотря на высокую ключевую ставку.
∙ увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике.
Этот пункт выполняется - безработица в марте обновила исторический минимум в 2,7%, а рост ВВП в первом квартале составил 5,4% против прогноза ЦБ в 4,6%.
То есть, Банк России уже имеет все аргументы для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 7 июня. Вероятность повышения ставки в июне мы оцениваем в 60%, сохранения – 40%.
Мы допускаем, что Банк России может отложить решение о повышении ключевой ставки до следующего заседания 26 июля, т.к. ЦБ часто предпочитает смотреть на месячные данные по инфляции (а не недельные данные).
Влияние на ставки в экономике
Мы ожидаем, что Банк России в июне (или июле) повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.
Поэтому мы полагаем, что более выгодные депозиты можно будет открыть уже после повышения ключевой ставки.
Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по кредитам (потребительским кредитам, рыночной ипотеке).
Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после повышения ключевой ставки.
В целом заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают. Поэтому стоит тщательно планировать свои финансовые возможности.
Влияние на курс рубля
Мы полагаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю.
Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.
Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и объемы импорта (упадут покупки валюты).
Мы полагаем, что в июне курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 88-93 за доллар, 96-101 за евро, 12,1-12,8 за юань.
В целом рубль уже семь месяцев остаётся стабильным в диапазоне 87-94 за доллар и мы полагаем, что в ближайшие месяцы рубль в нём и останется.
Влияние на долговой рынок
Мы полагаем, что цены облигаций с постоянным купоном могут продолжить падать в ближайшие недели, в том числе после заседания Банка России. Причиной этого, вероятно, станет дальнейшая переоценка рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок.
В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой – более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~15,5-16% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 17-18,5%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.