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Экс-аналитик Пентагона раскритиковала решение Байдена по Украине

Экс-аналитик Пентагона раскритиковала решение Байдена по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ

Экс-аналитик Пентагона раскритиковала решение Байдена по Украине

То, что глава Белого дома Джо Байден решил снять запрет с использования Киевом американского оружия для ударов по России, может привести к эскалации украинского | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T09:20+0300

2024-06-02T09:20+0300

2024-06-02T09:21+0300

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ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. То, что глава Белого дома Джо Байден решил снять запрет с использования Киевом американского оружия для ударов по России, может привести к эскалации украинского конфликта и разрушению НАТО и ЕС. Об этом сообщила экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.Эксперт также подчеркнула, что подобные обсуждения демонстрируют желаниеамериканских властей погубить как можно больше украинцев. По ее словам, это крайне "мрачный" подход, который создает огромную неопределенность для всего мира.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Этот сдвиг в политике Байдена в отношении использования Украиной американского оружия внутри России, пока только около Харькова, ведет к эскалации", - констатировала Квятковски. Кроме того, аналитик заявила, что это говорит об "политической беспорядке" в Вашингтоне и НАТО.31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".

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