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Российская подлодка у берегов Ирландии напугала три страны
Российская подлодка у берегов Ирландии напугала три страны - 02.06.2024, ПРАЙМ
Российская подлодка у берегов Ирландии напугала три страны
Вооруженные силы трех стран приняли участие в поисках подводной лодки РФ у берегов Ирландии, пишет The Times. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T22:30+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы трех стран приняли участие в поисках подводной лодки РФ у берегов Ирландии, пишет The Times.Вооруженные силы Франции, Норвегии и Великобритании направили в регион самолеты Bréguet 1150 Atlantic и Boeing Poseidon P-8, специализирующуюся на поиске подлодок. Российские ударные корабли часто находятся в нейтральных водах у берегов Ирландии, однако в этот раз присутствие подводной лодки РФ в этих водах обеспокоили самые высокие уровни в ВС Великобритании и союзников.Издание пишет, что беспокойство вызвало то, что именно в этом районе проходит газопровод Корриб и важный подводный кабель, страны озаботились их безопасностью на фоне сообщений, что Россия в преддверии выборов в Европарламент готовит диверсии.Как отмечает The Times, в НАТО заявили, что активность российских военных кораблей в этом регионе значительно возросла, в связи с чем они вынуждены усилить патрули и наблюдательные полеты.
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нато, европа, россия, подводные лодки
Вооружения, НАТО, ЕВРОПА, РОССИЯ, подводные лодки
Российская подлодка у берегов Ирландии напугала три страны
Times: подлодка РФ у берегов Ирландии напугала Францию, Британию и Норвегию
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ.
Вооруженные силы трех стран приняли участие в поисках подводной лодки РФ у берегов Ирландии, пишет The Times
.
Вооруженные силы Франции, Норвегии и Великобритании направили в регион самолеты Bréguet 1150 Atlantic и Boeing Poseidon P-8, специализирующуюся на поиске подлодок.
Российские ударные корабли часто находятся в нейтральных водах у берегов Ирландии, однако в этот раз присутствие подводной лодки РФ в этих водах обеспокоили самые высокие уровни в ВС Великобритании и союзников.
Издание пишет, что беспокойство вызвало то, что именно в этом районе проходит газопровод Корриб и важный подводный кабель, страны озаботились их безопасностью на фоне сообщений, что Россия в преддверии выборов в Европарламент готовит диверсии.
Как отмечает The Times, в НАТО заявили, что активность российских военных кораблей в этом регионе значительно возросла, в связи с чем они вынуждены усилить патрули и наблюдательные полеты.
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