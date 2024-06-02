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Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии
Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии - 02.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии
Летняя конференция по Украине в Швейцарии может оказаться под угрозой срыва, заявил Владимир Зеленский на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T11:24+0300
2024-06-02T11:24+0300
украина
сша
швейцария
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Летняя конференция по Украине в Швейцарии может оказаться под угрозой срыва, заявил Владимир Зеленский на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, его слова приводит агентство Bloomberg."К сожалению, есть попытки сорвать саммит", — заявил украинский лидер. Он также добавил, что не хочет верить, что они вызваны стремлением к "монополярной власти над миром".В этой связи Bloomberg напомнил, что расписание президента США Джо Байдена, скорее всего, не позволит ему приехать на конференцию. В свою очередь Китай вовсе отказался принимать участие в конференции без России. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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украина
сша
швейцария
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украина, сша, швейцария
УКРАИНА, США, ШВЕЙЦАРИЯ
11:24 02.06.2024
 
Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии

Bloomberg: Зеленский пожаловался на попытки "сорвать мирный саммит" в Швейцарии

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Летняя конференция по Украине в Швейцарии может оказаться под угрозой срыва, заявил Владимир Зеленский на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, его слова приводит агентство Bloomberg.
"К сожалению, есть попытки сорвать саммит", — заявил украинский лидер.
Он также добавил, что не хочет верить, что они вызваны стремлением к "монополярной власти над миром".
В этой связи Bloomberg напомнил, что расписание президента США Джо Байдена, скорее всего, не позволит ему приехать на конференцию. В свою очередь Китай вовсе отказался принимать участие в конференции без России.
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Флаги США
США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне, пишет СМИ
26 мая, 18:47
 
УКРАИНАСШАШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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