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Инвесторы разочаровались: рынок упал до минимумов - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Инвесторы разочаровались: рынок упал до минимумов
Инвесторы разочаровались: рынок упал до минимумов - 03.06.2024, ПРАЙМ
Инвесторы разочаровались: рынок упал до минимумов
Ход торгов в пятницу зеркально отразил динамику на фондовом рынке в течение всей прошлой недели. Индексы снизились с открытием торговой сессии и пытались... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T08:43+0300
2024-06-03T08:43+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1717393385
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Ход торгов в пятницу зеркально отразил динамику на фондовом рынке в течение всей прошлой недели. Индексы снизились с открытием торговой сессии и пытались стабилизироваться в первой половине дня. Тем не менее во второй половине дня индексы вновь перешли к снижению и обновили недельные минимумы. В итоге индекс Мосбиржи нивелировал весь рост с февраля 2024 года, снизившись в пятницу на 1,98% до 3217,19 п., а индекс РТС упал на 2,19% до 1125,68 п.Столь слабая динамика индексов в последние две недели может быть обусловлена сочетанием ряда неблагоприятных факторов, в числе которых разочарование инвесторов решениями ряда эмитентов об отказе от выплаты дивидендов за 2023 год и опасения перед потенциальным повышением ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу на этой неделе. В контексте возможного повышения ставок распродажи на рынке ОФЗ в пятницу продолжились: индекс RGBI снизился еще на 1,74% до 107,57 п., достигнув уровней марта 2022 года. С 24 мая доходности ОФЗ повысились на 35-46 б.п. на отрезке кривой 1-10 лет, а с 3 мая – на 83-152 б.п. Инвесторы, таким образом, похоже не сомневаются в предстоящем повышении ключевой ставки.Еще одним неблагоприятным для рынка акций фактором стало снижение на прошлой неделе нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела почти на один процент, а от апрельских максимумов нефтяные котировки снижаются уже на 12%, несмотря на общее оживление на сырьевых рынках. На этом фоне министры ОПЕК+ на заседании в воскресенье приняли решение продлить действующие в 2024 году квоты на весь 2025 год. Таким образом, общий уровень нефтедобычи странами ОПЕК+ составит в 2025 году 39,725 млн б/с по сравнению с 40,46 млн б/с в 2024 году. Тем не менее такое решение ОПЕК+ пока не привело к изменению настроений на нефтяном рынке, и в понедельник утром котировки Brent теряют около 0,5% по сравнению с завершением торгов в пятницу, торгуясь немногим ниже $81 за баррель.Слабая динамика фондовых индексов в конце прошлой недели и снижение нефтяных котировок создают неблагоприятные предпосылки для рынка акций в начале этой недели. Повышенная волатильность на фондовом рынке может сохраняться до тех пор, пока не прекратится спад на рынке ОФЗ. Тем не менее надо признать, что снижение индексов в последние две недели может оказаться благоприятным для рынка в среднесрочной перспективе, т. к. нивелирует риски перегрева на рынке, а с технической точки зрения, индекс МосБиржи достиг линии 200-дневного скользящего среднего, и дальнейший спад ниже этой линии может встретить повышенный интерес к покупкам.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
08:43 03.06.2024
 

Инвесторы разочаровались: рынок упал до минимумов

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Ход торгов в пятницу зеркально отразил динамику на фондовом рынке в течение всей прошлой недели. Индексы снизились с открытием торговой сессии и пытались стабилизироваться в первой половине дня. Тем не менее во второй половине дня индексы вновь перешли к снижению и обновили недельные минимумы. В итоге индекс Мосбиржи нивелировал весь рост с февраля 2024 года, снизившись в пятницу на 1,98% до 3217,19 п., а индекс РТС упал на 2,19% до 1125,68 п.
Столь слабая динамика индексов в последние две недели может быть обусловлена сочетанием ряда неблагоприятных факторов, в числе которых разочарование инвесторов решениями ряда эмитентов об отказе от выплаты дивидендов за 2023 год и опасения перед потенциальным повышением ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу на этой неделе. В контексте возможного повышения ставок распродажи на рынке ОФЗ в пятницу продолжились: индекс RGBI снизился еще на 1,74% до 107,57 п., достигнув уровней марта 2022 года. С 24 мая доходности ОФЗ повысились на 35-46 б.п. на отрезке кривой 1-10 лет, а с 3 мая – на 83-152 б.п. Инвесторы, таким образом, похоже не сомневаются в предстоящем повышении ключевой ставки.
Еще одним неблагоприятным для рынка акций фактором стало снижение на прошлой неделе нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела почти на один процент, а от апрельских максимумов нефтяные котировки снижаются уже на 12%, несмотря на общее оживление на сырьевых рынках. На этом фоне министры ОПЕК+ на заседании в воскресенье приняли решение продлить действующие в 2024 году квоты на весь 2025 год. Таким образом, общий уровень нефтедобычи странами ОПЕК+ составит в 2025 году 39,725 млн б/с по сравнению с 40,46 млн б/с в 2024 году. Тем не менее такое решение ОПЕК+ пока не привело к изменению настроений на нефтяном рынке, и в понедельник утром котировки Brent теряют около 0,5% по сравнению с завершением торгов в пятницу, торгуясь немногим ниже $81 за баррель.
Слабая динамика фондовых индексов в конце прошлой недели и снижение нефтяных котировок создают неблагоприятные предпосылки для рынка акций в начале этой недели. Повышенная волатильность на фондовом рынке может сохраняться до тех пор, пока не прекратится спад на рынке ОФЗ. Тем не менее надо признать, что снижение индексов в последние две недели может оказаться благоприятным для рынка в среднесрочной перспективе, т. к. нивелирует риски перегрева на рынке, а с технической точки зрения, индекс МосБиржи достиг линии 200-дневного скользящего среднего, и дальнейший спад ниже этой линии может встретить повышенный интерес к покупкам.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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