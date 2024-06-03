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Рынок акций в поисках дна - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций в поисках дна
Рынок акций в поисках дна - 03.06.2024, ПРАЙМ
Рынок акций в поисках дна
Индекс Мосбиржи пока не может найти опору — очередной удар на многомесячные минимумы. Потери с пика мая достигли 10%. На пятничной вечерке было 3168 п. Паника... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:49+0300
2024-06-03T09:49+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
рынки
акции
?1717397361
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пока не может найти опору — очередной удар на многомесячные минимумы. Потери с пика мая достигли 10%. На пятничной вечерке было 3168 п. Паника затмевает рациональные оценки стоимости бумаг. Со временем волатильность спадет, в июне статистически после майских распродаж бывает высокий отскок. Рассчитываем на сезонность.Сильнее рынка вдруг стали акции Газпрома (+1,3%). На общем обвале в пятницу они оказались в лидерах. Но это уже после их отвесного падения за май на -23%. Скорее всего, ценовое дно близко, пока удержались за 124 руб., а впереди июньский ПМЭФ, где могут быть обнадеживающие новости по "Силе Сибири – 2". Если так, то отскок может быть сильный. Первый ориентир на 133 руб., среднесрочно и 150 руб. не удивит.Слабее рынка — акции Магнита (-8,1%). Там состоялся ночной обвал на нижнюю планку, ниже просто не было биржевых цен. Дивиденды в 5% разочаровали, инвесторы вероятно хотели в два раза больше, а еще есть и риск исключения из состава индекса МосБиржи. В итоге: паника, и сегодня утром она может продолжиться по инерции с поддержкой в области 6800 руб.Доллар закрыл весенние торги чуть выше 90. Ожидаемо. После майского падения на 3% в инвалютах назревал отскок. В начале лета доллар, евро, юань могут быть чуть выше текущих на фоне снижения позитивного влияния экспортно-импортной конъюнктуры в курсе нацвалюты. Скажем, доллар к 91 — середина многомесячного боковика. Сильно выше валюты не ждем, девальвации рубля не ожидается, поскольку основные валютные барьеры по-прежнему актуальны — ЦБ из-за инфляции держит ключевую ставку высокой, а нормативы репатриации выручки экспортеров, пусть и с поблажками для отдельных корпораций, но в целом будут действовать до апреля 2025 г.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рынки, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Рынки, Акции
09:49 03.06.2024
 

Рынок акций в поисках дна

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пока не может найти опору — очередной удар на многомесячные минимумы. Потери с пика мая достигли 10%. На пятничной вечерке было 3168 п. Паника затмевает рациональные оценки стоимости бумаг. Со временем волатильность спадет, в июне статистически после майских распродаж бывает высокий отскок. Рассчитываем на сезонность.
Сильнее рынка вдруг стали акции Газпрома (+1,3%). На общем обвале в пятницу они оказались в лидерах. Но это уже после их отвесного падения за май на -23%. Скорее всего, ценовое дно близко, пока удержались за 124 руб., а впереди июньский ПМЭФ, где могут быть обнадеживающие новости по "Силе Сибири – 2". Если так, то отскок может быть сильный. Первый ориентир на 133 руб., среднесрочно и 150 руб. не удивит.
Слабее рынка — акции Магнита (-8,1%). Там состоялся ночной обвал на нижнюю планку, ниже просто не было биржевых цен. Дивиденды в 5% разочаровали, инвесторы вероятно хотели в два раза больше, а еще есть и риск исключения из состава индекса МосБиржи. В итоге: паника, и сегодня утром она может продолжиться по инерции с поддержкой в области 6800 руб.
Доллар закрыл весенние торги чуть выше 90. Ожидаемо. После майского падения на 3% в инвалютах назревал отскок. В начале лета доллар, евро, юань могут быть чуть выше текущих на фоне снижения позитивного влияния экспортно-импортной конъюнктуры в курсе нацвалюты. Скажем, доллар к 91 — середина многомесячного боковика. Сильно выше валюты не ждем, девальвации рубля не ожидается, поскольку основные валютные барьеры по-прежнему актуальны — ЦБ из-за инфляции держит ключевую ставку высокой, а нормативы репатриации выручки экспортеров, пусть и с поблажками для отдельных корпораций, но в целом будут действовать до апреля 2025 г.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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