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В ГД внесли пакет поправок в бюджет

В ГД внесли пакет поправок в бюджет - 03.06.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли пакет поправок в бюджет

Бюджетный пакет, включающий в себя поправки в Налоговый кодекс, внесен в Госдуму, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T13:21+0300

2024-06-03T13:21+0300

2024-06-03T14:05+0300

россия

госдума

бюджет

поправки

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Бюджетный пакет, включающий в себя поправки в Налоговый кодекс, внесен в Госдуму, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.По словам депутата, пакет состоит из пяти законопроектов."Этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год, одновременно вносятся изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система", - сказал Макаров."До рассмотрения законопроектов в первом чтении мы предполагаем провести специальные встречи с экспертами, экспертные советы, чтобы обсудить вопросы, в каком направлении необходимо корректировать, если есть необходимость корректировать, законы, чем их целесообразно было бы дополнить. Все эти вопросы, как и все заседания комитета по бюджету будут транслироваться в сети интернет и поэтому будут проходить максимально открыто и публично", - заверил глава думского комитета.ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНВ рамках этих изменений предлагается расширить прогрессивную шкалу НДФЛ. Причем был выработал подход, при котором она не коснётся 97% работающего населения, заверял Силуанов. Согласно этой шкале, существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год. Затем она будет плавно повышаться: до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Изменения по НДФЛ не коснутся денежного довольствия и иных выплат участников специальной военной операции.Также предусматривается компенсация части уплаченного НДФЛ через пособия, чтобы его эффективная ставка составляла 6%, родителям с двумя и более детьми со среднедушевым доходом менее 1,5 минимальных прожиточных минимумов в месяц. Одновременно вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка - до 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6 000 рублей, с одновременным увеличением до 450 тысяч рублей совокупного дохода, до достижения которого эти вычеты будут применяться. Для тех же, кто сдает нормативы ГТО и проходит ежегодную диспансеризацию, вводится налоговый вычет в размере 6 000 рублей (500 рублей в месяц).Ставка налога на доходы граждан от реализации имущества сохраняется на уровне 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, а свыше этой суммы повышается до 15%. Для доходов в виде дивидендов, процентов по депозитам, доходов по операциям с ценными бумагами, которые находятся в портфеле граждан менее пяти лет ставка налога сохраняется в 15%.ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСАПорог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов рублей, с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. А для плательщиков, готовых отказаться от дробления бизнеса с 2025 года, предусмотрена амнистия: неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. Единый же тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%.Помимо этого, ставка налога на прибыль организаций повышается с 20% до 25%, при этом сохраняется "дедушкина оговорка", которая защищает инвесторов от изменения налогового законодательства. А НДПИ для добычи железа увеличивается в 1,15 раза, для производства калия - в 2,3 раза, фосфора - в 2 раза. Для производителей же азотных удобрений вводится акциз на приобретение газа для производства аммиака в размере 1200 рублей за тысячу кубов.ЧТО ЭТО ДАСТ БЮДЖЕТУПо оценке Минфина, дополнительные доходы бюджетной системы России от предусмотренных законопроектом налоговых изменений составят 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Из них 1,6 триллиона рублей - от повышения налога на прибыль до 25%, а 533 миллиарда рублей - от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.

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россия, госдума, бюджет, поправки