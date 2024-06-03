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В Италии назвали незаконным изъятие ЕС доходов от активов России - 03.06.2024, ПРАЙМ
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В Италии назвали незаконным изъятие ЕС доходов от активов России
В Италии назвали незаконным изъятие ЕС доходов от активов России - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Италии назвали незаконным изъятие ЕС доходов от активов России
Конфискация Европейским союзом замороженных активов России в том или ином объеме абсолютно незаконна с точки зрения бизнеса, заявил в интервью РИА Новости в... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:34+0300
2024-06-03T10:42+0300
экономика
россия
замороженные российские активы
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Конфискация Европейским союзом замороженных активов России в том или ином объеме абсолютно незаконна с точки зрения бизнеса, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Считаю, что конфискация ЕС в том или ином объеме замороженных активов России, с точки зрения бизнеса, это абсолютно незаконно. Разве справедливо взять и отобрать чужие деньги? Кому это понравится? Такое поведение явно попахивает шантажом", - сказал он. По его мнению, "раз это деньги России, то без ее участия решать вопрос, что с ними делать, нельзя". "Значит, надо садиться с Москвой за стол переговоров и обсуждать данную тему", - заметил Торрембини. Говоря о конфискации, добавил собеседник агентства, "Брюсселю надо иметь в виду, что огромное количество европейских денег, вполне сопоставимое, к слову, с замороженными средствами России на Западе, по-прежнему находятся в РФ". "Представьте, какой начнется финансовый произвол, если и Россия в отместку также станет их отбирать?", - заключил президент GIM Unimpresa. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 по московскому времени.
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россия, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы
10:34 03.06.2024 (обновлено: 10:42 03.06.2024)
 
В Италии назвали незаконным изъятие ЕС доходов от активов России

GIM Unimpresa: изъятие ЕС доходов от активов РФ с точки зрения бизнеса незаконно

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Конфискация Европейским союзом замороженных активов России в том или ином объеме абсолютно незаконна с точки зрения бизнеса, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Считаю, что конфискация ЕС в том или ином объеме замороженных активов России, с точки зрения бизнеса, это абсолютно незаконно. Разве справедливо взять и отобрать чужие деньги? Кому это понравится? Такое поведение явно попахивает шантажом", - сказал он.
По его мнению, "раз это деньги России, то без ее участия решать вопрос, что с ними делать, нельзя". "Значит, надо садиться с Москвой за стол переговоров и обсуждать данную тему", - заметил Торрембини.
Говоря о конфискации, добавил собеседник агентства, "Брюсселю надо иметь в виду, что огромное количество европейских денег, вполне сопоставимое, к слову, с замороженными средствами России на Западе, по-прежнему находятся в РФ".
"Представьте, какой начнется финансовый произвол, если и Россия в отместку также станет их отбирать?", - заключил президент GIM Unimpresa.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 по московскому времени.
 
ЭкономикаРОССИЯзамороженные российские активы
 
 
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