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В Италии назвали незаконным изъятие ЕС доходов от активов России

В Италии назвали незаконным изъятие ЕС доходов от активов России - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Италии назвали незаконным изъятие ЕС доходов от активов России

Конфискация Европейским союзом замороженных активов России в том или ином объеме абсолютно незаконна с точки зрения бизнеса, заявил в интервью РИА Новости в... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T10:34+0300

2024-06-03T10:34+0300

2024-06-03T10:42+0300

экономика

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Конфискация Европейским союзом замороженных активов России в том или ином объеме абсолютно незаконна с точки зрения бизнеса, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Считаю, что конфискация ЕС в том или ином объеме замороженных активов России, с точки зрения бизнеса, это абсолютно незаконно. Разве справедливо взять и отобрать чужие деньги? Кому это понравится? Такое поведение явно попахивает шантажом", - сказал он. По его мнению, "раз это деньги России, то без ее участия решать вопрос, что с ними делать, нельзя". "Значит, надо садиться с Москвой за стол переговоров и обсуждать данную тему", - заметил Торрембини. Говоря о конфискации, добавил собеседник агентства, "Брюсселю надо иметь в виду, что огромное количество европейских денег, вполне сопоставимое, к слову, с замороженными средствами России на Западе, по-прежнему находятся в РФ". "Представьте, какой начнется финансовый произвол, если и Россия в отместку также станет их отбирать?", - заключил президент GIM Unimpresa. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 по московскому времени.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, замороженные российские активы