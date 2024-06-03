https://1prime.ru/20240603/gaz-848758270.html

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров - 03.06.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник растут на 5,2%, до более чем 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:32+0300

2024-06-03T11:32+0300

2024-06-03T11:32+0300

экономика

газ

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник растут на 5,2%, до более чем 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 405,6 доллара за тысячу кубометров (+5,7%). А по состоянию на 11.07 мск их стоимость составляет 403,8 доллара (+5,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 383,8 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе 23 мая впервые за пять месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. При этом в 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

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газ, европа