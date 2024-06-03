https://1prime.ru/20240603/gruziya-848755014.html

В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах, после того как президент Саломе Зурабишвили отказалась это сделать. Об этом он... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T10:22+0300

2024-06-03T10:22+0300

2024-06-03T11:06+0300

грузия

закон

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах, после того как президент Саломе Зурабишвили отказалась это сделать. Об этом он заявил в рамках брифинга."Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния", — отметил политик.Несмотря на продолжающиеся уличные протесты и угрозы санкций со стороны США и Евросоюза, закон был принят и уже вступил в силу.Ко всему прочему, Министерство юстиции Грузии должно разработать электронный портал для организаций с иностранными интересами в течение 60 дней. После этого неправительственные организации и СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, будут обязаны зарегистрироваться на этом портале и заполнить декларацию за 2023 год.Ранее сообщалось, что закон, названный неконституционным, вызвал обеспокоенность со стороны Вашингтона, который объявил о пересмотре сотрудничества с Тбилиси. Однако правящая партия Грузии выразила недоверие к такой политике и заявила, что она не соответствует духу стратегического партнерства.

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грузия, закон